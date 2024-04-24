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        Yargıtay, 2 çocuğa cinsel istismar suçundan yargılanan sanığa verilen cezayı yetersiz buldu

        ALİ BİLGE - Yargıtay, Denizli'de 2 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan" 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanık hakkında verilen hükmü bozdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 15:02 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:02
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        Yargıtay, 2 çocuğa cinsel istismar suçundan yargılanan sanığa verilen cezayı yetersiz buldu
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        ALİ BİLGE - Yargıtay, Denizli'de 2 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan" 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanık hakkında verilen hükmü bozdu.

        Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde 29 Temmuz 2013'te yaşanan olayla ilgili Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesince onanan karara ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

        Temyiz talebini kabul eden ve hükmün bozulmasına oy birliğiyle karar veren Yargıtay 8. Ceza Dairesi, kararında sanık ve avukatının, çocukların yaşları itibarıyla cinsel ayrıntıları bilemeyeceği gerekçesiyle ifadelerinin uydurma olduğu yönündeki savunmalarına itibar edilemeyeceğini, aksine çocukların beyanlarına itibar edilmesi gerektiğini belirtti.

        Çocukların yaşları gereği kendi rızalarıyla sanığın evine gitmek istemelerinden söz edilemeyeceğinin bildirildiği kararda, "Sanığın oyun oynama bahanesiyle mağdurları cinsel amaçla evine götürmek şeklindeki eyleminin cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu da oluşturduğu" ifadesine yer verildi.

        Daire, yeniden yargılama yapılmak üzere bozma kararının ilgili mahkemeye gönderilmesini kararlaştırdı.

        Dava, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi'nde 9 Mayıs'ta yeniden görülecek.

        - "Ceza almasına rağmen tutuklanmadı"

        Mağdurların avukatı Fersu Ege Kandemir, AA muhabirine, Yargıtay'ın kararının hukuka ve adalete olan inançlarını tazelediğini, davanın gelecek celsede sonuçlanmasını beklediklerini ifade etti.

        Sanığın tutuklandıktan yaklaşık 6 ay sonra tahliye edildiğini, ceza aldığı duruşmada da tutuklanmadığını kaydeden Kandemir, "2 küçük çocuğa insanlığımızdan utanacağımız eylemleri gerçekleştiren bu şahıs, 6 ayı bile doldurmadan sessiz sedasız tahliye ediliyor. Mağdur çocuklar o zaman yaşadıkları fiziksel ve zihinsel travmaları hala atlatabilmiş değil. Sanığın 22 yıl 6 ay hapis cezası aldığı duruşmada da tutuklanması talep edilmedi. Davanın başka celselere taşınma durumu olursa sanığın tutuklanmasını talep edeceğiz. Artık dışarıda elini kolunu sallayarak gezdiği günler bitti." dedi.

        - Davanın geçmişi

        Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde 29 Temmuz 2013'te o dönemde 4 yaşında olan kız ve erkek çocuğunun aileleri, komşuları M.O'nun (32) çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş, gözaltına alınan M.O. tutuklanmıştı.

        Cumhuriyet savcısı iddianamede M.O'nun, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 2 çocuk için toplamda 60 yıla kadar cezalandırılmasını istemişti.

        Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava sürecinde sanık, 2014'te görülen 5. duruşmada tahliye edilmişti.

        Sanık, savunmasında çocukların eve kendi istekleriyle geldiğini iddia ederek, beraatını istemişti.

        Savcı, mütalaasında çocukların ifadeleri ile Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan raporlar ve deliller göz önünde alınarak suçları işlediğinin sabit görülmesi ve iddianamede belirtilen suçlardan cezalandırılmasını talep etmişti.

        Mahkeme heyeti, Temmuz 2017'de verdiği kararla sanık M.O'ya "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan toplamda 22 yıl 6 ay hapis cezası vermiş, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise beraatına hükmetmişti.

        Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi cezayı onamış ve dosya Yargıtay'a taşınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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