Denizli'de orman yangını (2)



KONTROL ALTINA ALINDI

Denizli'nin Bozkurt ilçesinin kırsal İnceler Mahallesi Bayraktepe mevkisinde çıkan orman yangınına 6 arazöz ve 3 helikopter ile 20 yangın söndürme işçisi müdahale etti. Sarp arazideki yangın, saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipler, havadan ve karadan soğutma çalışmalarına devam ediyor.

'SABOTAJ İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR'

Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, yangında 1,5 hektarlık karaçam ormanının zarar gördüğünü belirtti. Çetinkaya, arazi şartlarının zorlu olması nedeniyle zaman zaman ekiplerin müdahalede zorluk yaşamasına rağmen bölgeye kısa sürede ulaştıklarını söyledi. Yangında sabotaj ihtimalinin de değerlendirildiğini kaydeden Çetinkaya, "Yangın saat 01.30 sıralarında üç noktada başladı. Ekiplerimiz gece müdahaleye başladı. İki noktayı hiç büyümeden kontrol altına aldı. 3 helikopter söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangının gece üç farklı noktada çıkması, sıkıntılı bir durum olduğunu gösteriyor. Kasten yakıldığı şüphesi var. Jandarma ekipleri mahallenin giriş çıkışlarındaki güvenlik kameralarında inceleme yaptı. Gerekli soruşturmayı başlatıldı" dedi.Deniz TOKATRamazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Bozkurt Deniz TOKATRamazan ÇETİN

2020-08-05 15:25:48



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