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Pamukkale Kent Konseyi için ilk adım atıldı Pamukkale’de ‘ortak akıl’ için ilk adım atıldı

İHA

Pamukkale Kent Konseyi için ilk adım atıldı Pamukkale’de ‘ortak akıl’ için ilk adım atıldı

Merkezefendi Belediyesi tarafından, ortak akıl ile ilçeyi ileriye taşımak, sorunları çözmek ve çeşitli çalışmaların gerçekleştirileceği Kent Konseyi için ilk adım atıldı. Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen seçimde 15 mahalle muhtarı Kent Konseyi Genel Kurulu’na üye olarak seçildi.
Merkezefendi Kültür Merkezi’nde, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve muhtarların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Kent Konseyi’nin ilk genel kurulu için muhtar üye listesinin belirlenmesi adına seçim gerçekleştirildi. İlçe sınırları içerisinde görev alan 50 muhtarın %30’una denk gelen 15 mahalle muhtarı genel kurula üye seçildi. Kamu kurumları, dernek, sivil toplum kuruluşları, sendika,siyasi parti ve oda temsilcilerinin katılacağı büyük Genel Kurul ise 25 Eylül Cuma günü saat 16.00’da Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salon’da gerçekleştirilecek. Genel Kurula katılmak isteyen temsilcilerin 21 Eylül Pazartesi gününe kadar isim, soy isim, telefon numarası ve katılacağı kurum bilgilerinikentkonseyi@merkezefendi.bel.tr adresine iletmeleri gerekiyor.
“Ortak akıl bizim için çok önemli”
Ortak akıla çok önem verdiklerini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kent Konseyi’ni daha önce kurmak istemiştik fakat Pandemi nedeniyle ertelemiştik. Bizler 2020 yılı stratejik planımızın ve faaliyet raporumuzun içinde konseyimizi hem bir an önce kurmak istiyoruz hem de sizleri bu işe dahil etmek istiyoruz. Stratejik planımızı hep birlikte yapmıştık. Çünkü ortak akla çok önem veriyoruz. Artık Merkezefendi’de ‘Ben yaptım, oldu’ anlayışı olmayacak. Ortak akıl, ortak şiar bizim için çok önemli demiştik. Bu anlamda alacağımız her kararda hep beraber hareket edeceğiz. Muhtarlarımız bizim için çok önemli. Bizler, yerel yönetimler demokrasinin ilk adımlarıyız. Seçilmişler olarak, vatandaşın talep ve isteklerini ilettikleri ilk yer ve kurumlar sizler ve biziz. Sizler mahallelerinizin yapısını, ihtiyacı olan vatandaşı, sıkıntısı olan vatandaşı, bizden hizmet bekleyen vatandaşı biliyorsunuz. Sosyal ve yapısal projelerde destekleriniz bizim için önemli” diye konuştu.
“Merkezefendi’yi vizyon ilçe yapacağız”
Kent Konseyi’nin yararlı bir şekilde hizmet etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen, Başkan Doğan, “Kent Konseyi’ni kamu kurumlarıyla, derneklerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, odalarla, siyasi partilerle, sendikalarla birlikte ilçemize ve şehrimize yön vermek, hemşerilerimizin sıkıntılarını gidermek, ilçemizi vizyon ilçe yapmak amacıyla kuruyoruz. Adımlarımızı tek tek atıyoruz. Bizler çalışma arkadaşlarımızla birlikte kent konseyinin ilçemizde gerçekten yararlı bir şekilde çalışması için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Konseyimizin altında çocuklar, gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar, engelliler, hayvan hakları savunucuları için çalışma grupları olacak” dedi.
“Hayallerimizi gerçekleştireceğiz”
Muhtarların Kent Konseyi’ne güç vereceğini belirten Başkan Doğan, herkesi Büyük Genel Kurula beklediğini söyledi. Doğan, “Kamu kurumlarından, derneklerden, odalardan, sivil toplum kuruluşlarından, sendikalardan, siyasi partilerden gelen temsilcilerle birlikte büyük Genel Kurulumuzda25 Eylül Cuma günü saat 16.00’da Merkezefendi Kültür Merkezi’nde toplanarak yönetim kadromuzu oluşturacağız. Sizlerin yeri benim için ayrı. Sizin desteğiniz, gönüllü muhtarlarımızın kent konseyine katılması ve çalışması bize güç verecektir. Sonrasında da mahallelerimizde, mahallenin sorunlarını çözecek, yansıtacak, vatandaşa dokunacak mahalle temsilcileri gibi küçük gruplar kurabiliriz. Bunu geliştirerek genişletebiliriz. Fakat virüs engelliyle karşılaşıyoruz şu dönemde. Yönetimimizi belirleyerek bir yol alalım istiyoruz. İlçemiz için, şehrimizin için bu yola çıkarken hayallerimiz vardı. Bunları bir bir gerçekleştirmek istiyoruz. Bütçeyi doğru kullanarak her mahallemize eşit hizmet etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı

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