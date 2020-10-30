Başkan Örki Cumhuriyet'i şarkı söyleyerek kutladı



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)PAMUKKALE Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir gösteri hazırladı. Belediye çalışanlarının oluşturduğu ekip tiyatro gösterisi yaptığı, belediye orkestrasının şarkılarıyla renk kattığı etkinlikte Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de şarkı söyledi.

Pamukkale Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili olarak özel bir program hazırladı. 'İşgalden Cumhuriyet'e 29 Ekim Gösterisi' adıyla düzenlenen program Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde koronavirüs önlemleri alınarak gerçekleştirildi. Pamukkale Belediyesi çalışanlarının oluşturduğu Belediye Tiyatrosu ve Belediye Orkestrası'nın sahne aldığı gösteriye Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ve çeşitli partilerin il ve ilçe başkanları katıldı.

'BAŞKAN ÖRKİ'DEN ŞARKI SÜRPRİZİ'

Genel sanat yönetmenliğini Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan'ın yaptığı gösteride Cumhuriyet öncesi Denizli'de yaşanan olayların detayları aktarıldı. Pamukkale Belediye Orkestrası'nın performansı ile müzikal olarak da desteklenen gösteride rol yer alan isimler arasında başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personelleri de bulundu. Adım adım işgalden Cumhuriyet'e uzanan yolu detaylarıyla anlatan oyun büyük beğeni topladı. Gecenin sürprizi ise Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'den geldi. Başkan Örki, gösteride mikrofonu eline alıp 'Deniz üstü köpürür' türküsünü seslendirdi. Başkan Örki, performansıyla katılımcılardan yoğun alkış aldı.

'BELEDİYE PERSONELLERİ ÇİÇEK İLE TEBRİK EDİLDİ'

Gösteride sahne alan mesai arkadaşlarına çiçek vererek teşekkür eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Bu oyunu sergileyenler belediyemizin çalışanları. Kimi başkan yardımcısı, kimi temizlik elamanı, kimi de nikah memuru. İşte böyle amatör ruhla ortaya çıkan performans beni çok etkiledi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki bugün Cumhuriyet Bayramı coşkusunu daha farklı yaşayalım. Ama Koronavirüs pandemisi nedeniyle daha geniş kapsamlı gösteri yapılamadı. Gazi Mustafa kemal Atatürk'ün 'En büyük bayramımız' dediği Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümünde büyük coşkuyla bugünü yaşamak beni mutlu etti. Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük mücadele vererek kurduğu Cumhuriyetimize bugün daha çok sahip çıkmamız gerekiyor. Muasır medeniyetler seviyesini geçmek için daha çok çalışmamız gerekiyor. Bize bu cennet vatanı emanet eden Atatürk ve silah arkadaşları ile bugüne kadar şanlı bayrağı yere düşürmemek için canını veren şehitlerimize rahmet, gazilerimize de şifalar diliyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-10-30 15:05:10



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