Çal'da mevsimin ilk karı yağdı

Milyonlar WhatsApp’ı silip ona geçiyor ama...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’nin Çal ilçesi Peynirciler mahallesinde mevsimin ilk karı yağdı, mahallede kartpostallık görüntüler oluştu.



Çal ilçesi Peynirciler mahallesi güne kar ile uyandı. Gece etkili olan kar yağışı sonrası mahalle adeta beyaz örtü ile kaplandı.

Yağışın ardından beyaz örtü ile kaplanan Mahallede kartpostallık görüntüler oluştu. Meteoroloji'nin yağış ve rüzgar uyarısıyla ilçe merkezinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görülürken Kar yağışı sonrası hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düştüğü ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.