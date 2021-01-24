Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük maçının ardından



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - Yukatel Denizlispor´un evinde Fatih Karagümrük´e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından her iki takımın da antrenörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, deplasmanda kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti. Kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını ifade eden Canel, "Galibiyetten dolayı arkadaşlarımızı, futbolcu kardeşlerimizi ve teknik heyetimizi kutluyorum. Futbolcu arkadaşlarımız ellerinden gelen her şeyi yaptılar, verilen görevleri yerine getirdiler. Oyunu istediğimiz gibi elimizde tuttuk. İstediğimiz gibi pozisyonlarımıza da girdik. Sonuç daha farklı olabilirdi. Geçen haftaki Beşiktaş mağlubiyeti unutturmamız için mutlaka galip gelmemiz gereken bir maçtı. Ama bugün buradan deplasmandan galibiyetle döndüğümüz için mutluyuz. Bunu da yaptığımız için iyi bir şekilde İstanbul'a dönüyoruz" dedi.

YALÇIN KOŞUKAVAK: OYUNCU KALİTESİNİ ARTTIRMAYA İHTİYACIMIZ VAR

Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise, istemedikleri bir iç saha mağlubiyeti daha yaşadıklarını belirtti. Sorgulayacakları bir çok konunun olduğunu dile getiren Koyukavak, "Bugün 90 dakika boyunca bu kadar rakip kaleye yakın oynamamıza rağmen skor alamadık. Oyuncu kalitesi anlamında yetersiz olduğumuz yerler var. Bu kadar rakip kaleye yakın oynayıp skor almak gerekiyor. Fatih Karagümrük oyuncu kalitesi yüksek bir takım. 44´üncü dakikada ilk kez kaleye gelip golü buldular. İkinci gol bizim savunmada yaptığımız bir hata sonucu oldu. Bu seviyede oyuncu kalitesini arttırmaya ihtiyacımız var. Transfer döneminin kapanmasına 8 gün var. Bu süre içinde böyle bir şey yaparız diye düşünüyorum" diye konuştu.

KOŞUKAVAK 6-7 ADET TRANSFER İSTEDİ

Transfer döneminde 3 oyuncuyu kadrolarına katabildiklerini ifade eden Koşukavak, "Buraya Bu girdaptan çıkmak gerekiyorsa, net 6-7 tane rakipler kalitesinde oyuncuya ihtiyaç var. Bir teknik direktör planlamalarıyla topu rakip kaleye getirir. Orada etkinliği yoktur. Oralar biraz kalite ve beceri gerektiriyor. Bizim kaliteli oyuncularımız var ancak sayı olarak azız. Hücum bölgesinde dar alanda, iç sahada, kalabalık savunma yapan takımlara karşı becerili oyunculara ihtiyaç var. Öne geçen takımlar büyük avantaj yakalıyor ve savunmada bekliyor. Siz de uğraşıyorsunuz. Oynadığımız maçlarda üretken olmamıza rağmen skor alamıyoruz. Bunun sebebi de bu" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Caner'in basın toplantısı

-Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın basın toplantısıDHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-01-24 18:57:37



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