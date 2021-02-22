Büyükşehirden 25 bin kitaplık dijital kütüphane geliyor Başkan Zolan, "25 bin e-kitap bir tık uzağınızda olacak"

Denizli Büyükşehir Belediyesi kentte ikamet eden vatandaşlara özel 25 bin kitap kapasiteli dijital kütüphane kuracak. Vatandaşların özellikle pandemi döneminde kitaba ulaşımını daha da kolaylaştırmak istediklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Hemşehrilerimize özel 25 bin ekitap bir tık uzağınızda olacak" dedi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi hayata geçireceği dijital kütüphane ile binlerce kitabı Denizli'de kentte ikamet eden vatandaşlarla buluşturacak. Gerek kültür yayınları gerekse düzenlediği Ege'nin en büyük kitap fuarları ile kitaba büyük önem veren Denizli Büyükşehri Belediyesi, kentte yaşayanların binlerce kitaba elektronik ortamda ulaşabileceği dijital kütüphane için ilk adım attı. Özellikle pandemi döneminde vatandaşların kitaba ulaşımını kolaylaştırmak için hayata geçirilecek proje ile Denizli sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlar mobil uygulama veya web arayüzünden 7 gün 24 saat dijital kütüphaneye ulaşabilecek. Denizlililer, çalışması başlatılan uygulama ile Büyükşehir Belediyesi Dijital Kütüphanesi'ndeki onlarca yayınevinin toplamda 25 bin dijital kitabına istediği anda ulaşabilecek.



Kitaplara 7 gün 24 saat kesintisiz ulaşılabilecek

7 gün 24 saat kesintisiz ulaşılabilecek dijital kütüphanede Denizli Büyükşehir Belediyesinin bugüne kadar kent belleğine kazandırdığı 175 kültür yayını da yer alacak. Aynı anda sınırsız sayıda kullanıcı tarafından kullanılabilecek ekütüphane sadece Denizli'de ikamet eden vatandaşlara özel olacak. TC Kimlik numarası ve adsoyadı ile ilk etapta 70 bin kişinin üye olabileceği dijital uygulama Denizli'de ikamet etmeyenleri kabul etmeyecek. Akıllı cihazlardan ve web arayüzünden girilecek uygulamada kişiye özel hesap, kitaplık oluşturma ve okumaya kaldığı yerden devam etme gibi özellikler bulunacak. Sürekli genişleyen bir koleksiyona sahip olacak dijital kütüphanede arama özelliği de yer alacak.



"Her şeyin başı okumakla başlıyor"

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu kapsamda bugüne kadar yüzbinlerce vatandaşın katıldığı 3 kitap fuarı düzenlediğini hatırlatan Başkan Zolan, "Maalesef pandemi dolayısıyla 4. kitap fuarımızı yapamadık. Biz de vatandaşlarımızın özellikle pandemi döneminde kitaba ulaşımını daha da kolaylaştırmak için dijital bir kütüphane kırmaya karar verdik. Bu kütüphaneye Büyükşehir Belediyesi olarak kentimize kazandırdığımız Denizlimizdeki, yaşanmışlıkları, değerleri, tarihi anlatan birçok şair ve yazarımızın kaleme aldığı kültür yayınlarımızı da koyacağız" dedi.

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