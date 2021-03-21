Süper Lig: Denizlispor: 0 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 31. haftasında Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Denizlispor’un kullandığı köşe vuruşunda savunmadan dönen topa ceza sahası dışı sol çaprazında sert vuran Diskerud’un şutu az farkla üstten auta gitti.

37. dakikada Ömer’in sağ kanattan ceza sahası içerisine yerden gönderdiği pasla penaltı noktasında buluşan Giuliano’nun şutu, Leisman’a çarparak oyun alanına geri döndü.

43. dakikada Diskerud sol kanattan rakibini geçerek arkadan gelen Sakıb’ın koşu yoluna pasını attı. Sakıb'ın, ceza sahası içerisinden bekletmeden çektiği şut sol kale direğinin yanından dışarıya çıktı.



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Süleyman Özay xx, Mehmet Kısal xx

Denizlispor: Cenk xx, Sakıb xx, Muhammet xx, Oğuz xx, Leismann xx, Murawski xx, Bakalorz xx, Diskerud xx, Sagal xx, Sacko xx, Rodallega xx

Yedekler: Pantilimon, Hüseyin, Dossevi, Hasan, Mesanovic, Ali, Tusha

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Başakşehir: Mert xx, Hasan Ali xx, Epureanu xx, Ponck xx, Ömer xx, Tolga xx, Ndayishimiye xx, Deniz xx, Giuliano xx, Visca xx, Ba xx

Yedekler: Volkan, Ahmet, Uğur, Duarte, Tagir, Mehmet, Azubuike, Berkay, Gulbrandsen, Crivelli

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Sarı kartlar: Tolga (Başakşehir), Murawski (Denizlispor)

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