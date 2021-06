Gaziantep lezzetleri tüm Denizlilileri bekliyorlar Cinkaya Sosyete Pazarı’nda vatandaşlar aradığı her ürüne tek noktadan ulaşıyor Cinkaya Sosyete Pazarı İşletmecisi Birol Karataş: “Tüm Denizlili vatandaşlarımızı bekliyoruz”

Denizli’de yeni açılan Cinkaya Sosyete Pazarı’na Gaziantep’in güzellikleriyle süslendi. Denizlilileri bekleyen Cinkaya Sosyete Pazarı’nda bulunan stantlarda vatandaşın ihtiyacı olan her ürüne rahatlıkla ulaşabiliyor. İşletmeci Birol Karataş; “Kültürler buluşmasında Denizlilileri bir araya getirmek istiyoruz. Çok mutluyuz, ziyaretçilerimiz çok olumlu tepkiler veriyorlar. Tüm Denizlili vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.





Denizli’de kıyafetten ev gereçlerine, kozmetikten takıya, çantadan ayakkabıya marka ürünleri uygun fiyata ve farklı lezzetlerin sergilendiği Cinkaya Sosyete Pazarı’nda Gaziantep Lezzet Günleri etkinliği başladı. Lezzet günleri etkinliği stantları 19 Haziran 2021 Cumartesi gününe kadar tüm Denizlilileri bekliyor olacak. Denizli Gaziantepliler Derneği tarafından Cinkaya Sosyete Pazarı’nda organize edilen Gaziantep Lezzet Günleri’nde çiğ köfte, baklavalar, katmerler, kebaplar, baharatlar, peynirler, tatlılar, el sanatları ve yöreye özel bakır işlemeli ürünlerden çeşitli lezzetlere kadar her ürün sergilenmeye devam ediyor. Gaziantep’e özgü ürünler 19 Haziran 2021 Cumartesi gününe kadar Denizlililerle buluşmaya devam edecek.



“Cinkaya Sosyete Pazarında bu haftaki misafirlerimiz Gaziantepliler”

Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi Cinkaya Bulvarı üzerinde bulunan Cinkaya Sosyete Pazarı saat 09.30 ile 21.30 saatleri arasında bir birinden çeşitli stantlarıyla, sergileriyle gezilebilecek. Vatandaşların aklına gelebilecek her ürünün bulunduğunu ve geniş bir alanda rahatlıkla gezilebilir bir pazar olan Cinkaya Sosyete Pazarı Denizlilileri bekliyor. Türkiye olarak kültürün çok geniş, bir birinden farklı lezzetlerin bulunduğu ve bu hafta Gaziantep yöresinin sergilendiği stantların bulunduğunu ancak birçok yöreyi Cinkaya Sosyete Pazarı’nda Denizlililer ile buluşturacağını anlatan işletmeci Birol Karataş, bunun bir başlangıç olduğunu söyledi. Cinkaya Sosyete Pazarı işletmecisi Birol Karataş; “Cinkaya Sosyete Pazarında bu haftaki misafirlerimiz Gaziantepliler. Gazianteplilerin tamamen kültürünü buraya getirmeye çalıştık, sadece lezzetlerini değil. Çiğköftesinin yanında bütün bakır çeşitlerinden tespihine kadar hepsi burada. Pandeminin bitmesiyle vatandaşları burada kültürler buluşmasında Denizlilileri bir araya getirmek istiyoruz. Bunu Denizlililer ile buluşturmak istedik. Böyle bir etkinliğimiz var. Çok mutluyuz, ziyaretçilerimiz çok olumlu tepkiler veriyorlar. Diğer ziyaretçilerimizi de burada görmekten onur duyarız. Vatandaşlarımız buraya geldiğinde öncelikle aç gelmelerini öneriyoruz. Tok gelenler çok pişman oluyor. Etten yapılan her şey var burada. Tatlılarımız günlük taze olarak geliyor. Bunların hepsinin tadılmasını içtenlikle öneriyoruz. Tüm Denizlili vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

