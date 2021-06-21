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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlili sporcu halterde altın madalya kazandı

İHA

Denizlili sporcu halterde altın madalya kazandı

Hafta sonu Bursa’da gerçekleşen U15 ve Yıldızlar Halter Türkiye Şampiyonasında 96 kiloda podyuma çıkan Denizlili Ali Osman Çınlar koparmada 75 kilogram, silkmede 95 kilogram kaldırarak toplamda 170 kilogram ile Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından 14 ile 19 Haziran tarihleri arasında Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksinde düzenlenen U15 ve Yıldızlar Halter Türkiye Şampiyonasında genç sporcular podyuma çıktı. 45 ilden 132 kadın, 218 erkek olmak üzere toplam 350 sporcunun yer aldığı şampiyonada Denizli 2 sporcu ile katıldı. 96 kilogramda yarışan ve ilk kez ulusal bir turnuvaya katılan Pamukkale Belediyespor Kulübü sporcusu Ali Osman Çınlar, U15 Halter Türkiye Şampiyonu olarak dikkatleri üzerine topladı. Genç yetenek, koparmada 75 kilogram, silkmede 95 kilogram olmak üzere toplamda 170 kilogram kaldırdı. Denizli’yi temsil eden bir diğer sporcu 67 kilogramda Fatih Çetin, Yıldızlar Türkiye beşincisi oldu.

İbanoğlu şampiyon halterciyi kutladı
Halter Türkiye Şampiyonasında 96 kilogramda altın madalya kazanan Ali Osman Çınlar’ı ve yıldızlarda Türkiye beşincisi olan Fatih Çetin’i tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, kazanılan başarıda pay sahibi antrenörlerine ve kulüp yetkililerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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