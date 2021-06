Çanakkale’den kalp tümörü şikayetiyle gelen genç kız, Tekden’de ameliyat oldu Estetik görünümü korunarak kalp tümörü ameliyatı olan genç kız, sağlığına kavuştu

Kalbinde tümör şikayeti ile Çanakkale’den gelen 23 yaşındaki Bennur, Özel Denizli Tekden Hastanesi Çocuk ve Erişkin Kalp Damar Cerrahı Mehmet Fatih Ayık tarafından ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.



Özel Denizli Tekden Hastanesi Çocuk ve Erişkin Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık, kalbinde tümör olan 23 yaşındaki Bennur’un kalp ameliyatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kalp ameliyatını estetik görünümü de koruyarak yaptıklarını açıklayan Doç. Dr. Ayık, “Kalbinde mixoma adı verilen kalp tümörü tespit edilen hastamız Bennur, Çanakkale’den gelerek kliniğimize başvurdu. Yaptığımız muayene ve tetkiklerden sonra açık kalp ameliyatı olması gerektiğine karar verdik. Büyüklüğü 3x3 santimetre olan tümörü açık kalp ameliyatı ile tamamen çıkarmayı başardık. Hem bayan hem de genç olduğu için estetik görünümü de koruma amacıyla ameliyatı meme altından yaptığımız küçük bir açıklıktan gerçekleştirdik. Böylece göğüs kemiğini önden kesip ayırmamış olduk. Hızla iyileşen hastamızın durumu şu an gayet iyi. Ameliyattan sonra 3 gün tedavi altına aldığımız hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu ederek Çanakkale’ye uğurladık” dedi.



“Çanakkale’den mixoma ameliyatı olmak için geldim”

Çanakkale’den gelerek kalp ameliyatı olan Bennur durumu hakkında bilgi verdi. Bennur, “Kalbimde mixoma yani kalp tümörü vardı. Çanakkale’de yapılan muayene sonrasında ameliyattan başka bir tedavi yönteminin olmadığını öğrendim. Doktorların ameliyat demesi üzerine bilgisi ve tecrübesine güvendiğim Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık’a geldim. Doktorum da aynı şekilde ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Mixoma yani kalp tümörü olduğumu öğrendiğimde çok şaşırdım çünkü hiçbir belirti vermedi. Bu hastalığı ilk öğrendiğimde çok fazla önemsememiştim. Bunun benim hayatımı etkileyeceğini duyduğumda ciddiyetini anlayarak ameliyat olmaya karar verdim. Bu ameliyatı olmasaydım hayatımı düzenli bir şekilde devam ettiremezdim. Başta doktorum Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık’a benimle çok güzel ilgilenen hemşireler ve tüm Tekden ailesine çok teşekkür ederim. Şu an beni gören kalp ameliyatı olduğumu düşünmez çok iyi durumdayım. Benim gibi bu hastalığı olanlar varsa zaman geçirmeden ameliyat olsunlar. Çünkü ilerlemesi durumda çok daha ciddi sonuçları olabiliyormuş” dedi.



“Estetik açıdan memnuniyet oluşturmaktadır”

Mixoma yani kalp tümörü hakkında bilgi veren Özel Denizli Tekden Hastanesi Çocuk ve Erişkin Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık, “Mixoma dediğimiz hastalık bir çeşit kalp tümörüdür. Diğer tümörler gibi vücuda yayılan kötü huylu bir tümör türü değildir. Ancak kalbin içinde gelişip büyüdüğü için kalp boşlukları ve yapılarına zarar verebilir. Ayrıca parçalanarak beyin ya da kol ve bacaklarda ani damar tıkanıklığı yaparak felce sebebiyet verebilir. Bu nedenle mixomanın tanı konulduktan sonra bir an önce açık kap ameliyatı ile çıkartılması gerekir. Açık kalp ameliyatlarının göğüs kemiği kesilmeden meme altından küçük bir kesi ile yapılması hastalarda hem erken taburcu olabilmeleri açısından hem de dışarıdan ameliyat izinin belli olmaması nedeniyle estetik açıdan memnuniyet oluşturmaktadır” dedi.

