Yaz futbol ligine katılan 284 adına fidan bağışı yapıldı

Denizli futboluna katkı büyük hizmetlerde bulunan merhum Selim Berber adına düzenlenen 1. Denizli Cup Yaz Futbol Ligi’ne katılan 284 amatör sporcu adına, son dönemde çıkan yangınlarda zarar gören ormanlık alanların yeşillendirilmesi için fidan bağışı yapıldı.

Türkiye’de başta sahil kesimleri olmak üzere birden fazla noktada başlayan ve ormanlık alanların yanı sıra tabiatın ile birçok canlı türünün yok olmasına neden olan yangınların ardından yanan yerlerin eski haline döndürülmesi için çeşitli ağaçlandırma kampanyaları düzenlemeye, fidan bağışı yapılmaya başladı. Bu kapsamda 5. haftası geride kalan 1. Denizli Cup Yaz Futbol Ligi’ne katılan 284 futbolcu adına fidan bağışı yaptı.



Bu vatan Hepimizin sloganı ile hareket ettiğini vurgulayan Osman Küçükşahal, “Maalesef ülkemiz zor günlerden geçiyor. Cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Ancak birileri bize bunu çok görüyor. Doğa harikası ormanlarımız kasıtlı olarak birileri tarafından yakılıyor. Bu ülkede yaşayan herkes ülkesine ormanına, ülkede var olan doğal zenginliklerine sahip çıkmalı. Bu düşünceden hareketle bizde OK Sportif Organizasyon olarak futbol şölenimizde yer alan 284 futbolcu adına fidan bağışlama kararı aldık. İnşallah yanan ormanlarımız tekrar eski haline kavuşur. Tek isteğimiz tek düşüncemiz bu. Bütün vatandaşlarımızı bu konuda duyarlılığa davet ediyorum” dedi.

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