Yabancı uyruklu kadınlarla fuhuş yaparken yakalandılar

Denizli’nin Çivril ilçesinde para karşılığı fuhuş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 2 kadın ve müşteri olarak evde bulunan 3 kişi suçüstü yakalandı.



Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, ‘Fuhuşla Mücadele’ çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, yabancı uyruklu kadınların ilçe merkezinde bir adreste fuhuş yaptıklarını tespit etti. Adresi takip eden ekiplerce eve yapılan baskında yabancı uyruklu 2 kadın ve müşteri olarak evde bulunan 3 kişi yakalanarak polis merkezine götürüldü. Müşteri olan şüpheliler gerekli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Yabancı uyruklu 2 kadın da sınır dışı edilmek üzere yabancılar şubesine teslim edildi.

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