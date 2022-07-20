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Denizli'nin 19 ilçesinde asfalt seferberliği sürüyor Başkan Zolan, kekik harmanı ile tütün kırımına eşlik etti

İHA

Denizli'nin 19 ilçesinde asfalt seferberliği sürüyor Başkan Zolan, kekik harmanı ile tütün kırımına eşlik etti

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesinin Güney ilçesinde gerçekleştirdiği yatırım ve asfalt çalışmalarını inceledi. İlçede hemşerileriyle buluşan Başkan Osman Zolan, “Her nerede, ne ihtiyaç varsa yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarını incelemek ve vatandaşlarla bir araya gelmek için Güney ilçesini ziyaret etti, vatandaşlarla kucaklaştı. Başkan Zolan’a belediye meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve beraberindekiler eşlik etti. İlk olarak Güney ilçesinin Haylamaz Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Zolan, burada kekik harmanına katılarak, üreticilerle buluştu, çiftçilere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Zolan, Haylamaz Mahallesi ile Kerimler Mahallesi arasında Büyükşehir Belediyesinin tamamladığı sathi kaplama asfalt yolu inceledi. Başkan Zolan daha sonra Çamrak Mahallesi’ni ziyaret ederek burada Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalleye kazandırılan sosyal tesiste vatandaşlarla buluştu, ÇamrakKaraahmetli araında yapımı devam eden menfez çalışmasını yerinde inceledi. Sırasıyla Eziler, Karagözler ve Koparan Mahalleleri’nde Güneyli hemşerileriyle kucaklaşan Başkan Zolan’a ilgi görülmeye değerdi. Gittiği her mahallede davul, zurna eşliğinde sevgi gösterileri ile karşılanan Başkan Zolan, vatandaşlarla uzun uzun sohbet ederek istek, öneri ve taleplerini dinledi. Karagözler Mahallesi’nde üreticilerin tütün kırımına da eşlik eden Başkan Zolan, “Her daim üreten, alın teri ile kazanç sağlayan hemşerilerimizin her zaman yanındayız” dedi.

Büyükşehir 19 ilçede asfalt seferberliği başlattı
Kurban Bayramı öncesi vatandaşların daha kaliteli ve konforlu seyahat etmesi için asfalt çalışmalarına başladıklarını kaydeden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli’nin 19 ilçesinin birçok mahallesinde asfalt ekiplerinin seferber olduğuna dikkati çekti. Başkan Osman Zolan, “Vatandaşlarımızın konforlu ulaşımını sağlamak, tozdan, çamurdan kurtarmak, hem de yolun konforu ve güvenliği noktasında yapılması gereken yol çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bugün de Güney’e geldik. Çamrak, Eziler, Koparan, Karagözler ve Haylamaz Mahallelerimizi ziyaret ettik, yapılan asfalt çalışmalarımızı yerinde inceledik” dedi.

Çileli yola Büyükşehir eli değdi
İlçe ziyareti çerçevesinde Güney ilçe merkezine en uzak konumda olan mahallelerin ulaşımı kolaylaştırmak adına çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Osman Zolan, “Şu anda Eziler, Koparan ve Karagözler yolunun asfaltlama çalışmasını yerinde inceliyoruz. Burada yapılacak olan yol 11 kilometre uzunluğunda ve uzun zamandan beri, 34 yıldır gündemimizde olan ve bu sene planlamaya koyup, ihalesini yaptığımız ve yapımına başladığımız bir yol. Gerçekten Güney’in en uzak mahallesi ve yolların virajlı ve dar olması sebebiyle trafik güvenliği açısından sıkıntılar vardı. Arkadaşlarımız yol genişletme çalışmaları ve yolun üst seviyeye çıkması açısından yoğun bir gayret sarf ettiler. Hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah, bir iki gün içerisinde tamamlanmış olacak. Güney KoparanKaragözler yolunu, uzun yıllardır konuşulan sorunu gündemimizden çıkarmış ve çözmüş olacağız” diye konuştu.

“Her nerede, ne ihtiyaç varsa yapmaya devam edeceğiz”
Yapılan asfalt çalışmalarının hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Başkan Zolan sözlerine şöyle devam etti: “Vatandaşlarımız inşallah güzel, mutlu günlerde kullansın, sevdiklerine ulaşsın, işlerine rahatça gidip gelsinler. Allah’ım kaza ve belalardan korusun. Bu yol çalışmasına baktığımda arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu güneşin altında alın terini döken, tekniğini, bilgisini her türlü veren çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte Denizli’mizin dokunulmadık yolu kalmayacak. Her nerede, ne ihtiyaç varsa yapmaya devam edeceğiz. Allah’ım yarınımızı bugünden daha güzel eylesin. İnşallah, bu yollarla insanlarımız daha konforlu, daha güzel bir hayat sürmesin temenni ve dua ediyorum. Allah’ım hayırlı ve uğurlu eylesin”.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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