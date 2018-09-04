Deportes Tolima - Atletico Huila maçı istatistikleri

Kolombiya Primera A Clausura heyecanı devam ediyor. Deportes Tolima, 05 Eylül 2018 Çarşamba günü Atletico Huila takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 02:00. Deportes Tolima 16 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Atletico Huila 2 puanda ve 20. sırada. Deportes Tolima, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Atletico Huila, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 435. İddaa'da Deportes Tolima kazanır 1.30, berabere biter 3.75, Atletico Huila kazanır 6.25 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Deportes Tolima son haftadaki La Equidad müsabasında 0-1 kazandı.

Atletico Huila, Expreso Rojo karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Deportes Tolima, 4 gol attı ve 2 gol yedi.

Atletico Huila ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Atletico Huila, 0 gol atarken 5 gol yedi.

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