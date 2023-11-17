İstanbul'a güzel haber! 1 haftalık yağışın ardından... İşte barajların doluluk oranı! Yurt genelinde devam eden kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden oldu. Mega kente, cumartesi gününden bu yana, son 7 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 17 Kasım itibariyle son durum...

Habertürk Giriş: 17.11.2023 - 10:36 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:43 facebook

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