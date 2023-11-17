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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Enflasyon ve dolar beklentileri açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        Enflasyon beklentisinde düşüş

        TCMB kasım ayı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 68.01'den yüzde 67.23'e geriledi. 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi de ekim ayındaki yüzde 45.28 seviyesinden yüzde 43.94'e düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 10:21 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:43
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        Enflasyon beklentisinde düşüş
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        Merkez Bankası kasım ayı piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını yayımladı.

        Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68.01 iken, bu anket döneminde yüzde 67.23 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ekim ayındaki yüzde 45.28 seviyesinden yüzde 43.94'e gerilerken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 25.82'den yüzde 25.09'a düştü.

        DOLAR BEKLENTİSİNDE ARTIŞ

        Katılımcıların yıl sonu döviz kuru (Dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 30.05 TL iken, bu anket döneminde 30 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 38.64 TL'den 39.62 TL'ye yükseldi.

        2023 BÜYÜME BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ

        Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi kasımda da yüzde 4,1 olarak gerçekleşti. 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3.4 iken, bu anket döneminde yüzde 3.3'e geriledi.

        Bunun yanında politika faizi olan TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 33.68 iken, bu anket döneminde yüzde 37.80 oldu. Merkez Bankası geçen ay politika faizini 500 baz puanlık artırımla yüzde 35'e yükseltmişti.

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