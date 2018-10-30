Deportivo Cali - Santa Fe maç önü

Copa Sudamericana Çeyrek Final heyecanı devam ediyor. Deportivo Cali, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Santa Fe takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:45. Maç öncesi Deportivo Cali 1 puanla 3. sırada, Santa Fe 1 puanla 6. sırada bulunuyor. Deportivo Cali son 6 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Santa Fe, geride kalan 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 472 kodlu maçı oynayanlar; Deportivo Cali galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 2.80, Santa Fe galibiyet oranı 3.00. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor.

Deportivo Cali son haftadaki Deportivo Pasto müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Santa Fe ise Millonarios maçında 1-0 kazandı.

Deportivo Cali, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda aldı. Deportivo Cali, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Santa Fe, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. Santa Fe, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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