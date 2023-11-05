Aydın'da sağanak sele neden oldu: 2 ölü, 2 kayıp
Şiddetli sağanak Aydın'da felakete yol açtı. Kentte 2 kişinin hayatını kaybettiği ve kayıp 2 kişinin de arandığı kaydedildi. Aydın Valisi Yakup Canbolat da Söke ilçesine bağlı Demirçay Mahalles'inde 5 aracın sele kapıldığını belirterek, burada kaybolduğu bildirilen 2 kişinin cenazesine ulaştıklarını, bir kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi
Aydın'ın Söke ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, yollar göle döndü.
DHA'nın haberine göre 5 araç sel sularına kapılırken, kaybolan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Kentte gece saatlerinde etkili olan sağanak Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden oldu. Söke´ye bağlı kırsal Demirçay Mahallesi'nde 5 araç sel sularına kapıldı.
İhbar üzerine selin etkili olduğu bölgelere AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Valisi Yakup Canbolat, selde kaybolan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.
Söke ilçesine bağlı Demirçay Mahallesinde 5 aracın sele kapıldığını belirten Canbolat, burada kaybolduğu bildirilen 2 kişinin cenazesine ulaştıklarını, bir kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Güzeltepe Mahallesinde de bir kişi için kayıp başvurusunda bulunulduğunu aktaran Canbolat, İzmirden de bölgeye takviye ekiplerin sevk edildiğini bildirdi.
Kayıp 2 kişi ise aranıyor. Ayrıca sel sonucu oluşan göçükte kalan 1 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.
AFAD AÇIKLAMA YAPTI
AFAD'dan yapılan açıklamada da, "Aşırı yağışlar sonucu 7 vatandaşımız mahsur kalmış; 68 ev su baskınından etkilenmiş olup Ekiplerimizin müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bağarası Mahallesinde dere taşması sebebi ile DSİ iş makinaları bölgeye yönlendirilmiştir."
"Demirçay Mahallesinde Sel sularına kapılan araçlar olduğu ihbarı üzerine arama kurtarma Ekiplerimiz olay bölgesine yönlendirilmiştir. Alınan bilgiye göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir."
"Güneyyaka mahallesinde bir, Demirçay mahallesinde bir olmak üzere 2 vatandaşımız kayıp olup arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir."