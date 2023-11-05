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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Aydın'da sel faciası! 2 kişi hayatını kaybetti

        Aydın'da sağanak sele neden oldu: 2 ölü, 2 kayıp

        Şiddetli sağanak Aydın'da felakete yol açtı. Kentte 2 kişinin hayatını kaybettiği ve kayıp 2 kişinin de arandığı kaydedildi. Aydın Valisi Yakup Canbolat da Söke ilçesine bağlı Demirçay Mahalles'inde 5 aracın sele kapıldığını belirterek, burada kaybolduğu bildirilen 2 kişinin cenazesine ulaştıklarını, bir kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 09:33 Güncelleme: 05.11.2023 - 11:01
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        Aydın'ın Söke ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, yollar göle döndü.

        DHA'nın haberine göre 5 araç sel sularına kapılırken, kaybolan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

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        Kentte gece saatlerinde etkili olan sağanak Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden oldu. Söke´ye bağlı kırsal Demirçay Mahallesi'nde 5 araç sel sularına kapıldı.

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        İhbar üzerine selin etkili olduğu bölgelere AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Valisi Yakup Canbolat, selde kaybolan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.

        Söke ilçesine bağlı Demirçay Mahallesinde 5 aracın sele kapıldığını belirten Canbolat, burada kaybolduğu bildirilen 2 kişinin cenazesine ulaştıklarını, bir kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

        Güzeltepe Mahallesinde de bir kişi için kayıp başvurusunda bulunulduğunu aktaran Canbolat, İzmirden de bölgeye takviye ekiplerin sevk edildiğini bildirdi.

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        Kayıp 2 kişi ise aranıyor. Ayrıca sel sonucu oluşan göçükte kalan 1 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.

        AFAD AÇIKLAMA YAPTI

        AFAD'dan yapılan açıklamada da, "Aşırı yağışlar sonucu 7 vatandaşımız mahsur kalmış; 68 ev su baskınından etkilenmiş olup Ekiplerimizin müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bağarası Mahallesinde dere taşması sebebi ile DSİ iş makinaları bölgeye yönlendirilmiştir."

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        "Demirçay Mahallesinde Sel sularına kapılan araçlar olduğu ihbarı üzerine arama kurtarma Ekiplerimiz olay bölgesine yönlendirilmiştir. Alınan bilgiye göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir."

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        "Güneyyaka mahallesinde bir, Demirçay mahallesinde bir olmak üzere 2 vatandaşımız kayıp olup arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

        #son dakika
        #Aydın
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