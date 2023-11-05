İsrail polisi, Gazze'deki esirler için Netanyahu'nun konutuna yürüyen İsrailli göstericilere müdahale etti
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konutunun önünde toplanan yüzlerce kişi istifa çağrısında bulundu. Binlerce İsrailli de başkent Tel Aviv, Hayfa, Eliat ile Batı Kudüs'te İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteriler düzenledi.
İsrail polisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, Batı Kudüs'teki konutunun önünde istifa etmeye çağıran İsrailli göstericilere müdahale etti, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Yüzlerce İsrailli, Başbakan Netanyahu'yu protesto etmek için Batı Kudüs'teki Azze Caddesi'nde yer alan Başbakanlık konutuna yürüdü.
Göstericiler, Hamas tarafından Gazze'de tutulan yüzlerce İsrailli esiri kurtarma konusundaki başarısızlığı nedeniyle Netanyahu'yu protesto ederek istifa çağrısında bulundu.
İsrail polisi, Başbakan'ın konutunun çevresini bariyerle kapattı. Aralarında, hükümetin bu yılın başından itibaren Meclis'ten geçirmeyi planladığı tartışmalı yargı düzenlemesi karşıtlarının da bulunduğu göstericiler polis barikatlarını aşmaya çalıştı.
Göstericiler, "Bibi bir katildir" sloganları attı. Olay yerinde atlı birlikler ve zırhlı araçlarla önlem alan polis ile barikatları aşmaya çalışan göstericiler arasında arbede çıktı.
İSRAİLLİ ESİRLERİN GERİ GETİRİLMESİ İÇİN PROTESTOLAR
İsrail'in çeşitli kentlerinde Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde bulunan İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteriler düzenlendi. "Kaçırılan ve Kayıp Aileleri İnisiyatifi"nin organizasyonuyla binlerce İsrailli başkent Tel Aviv, Hayfa, Eliat ile Batı Kudüs'te esirlerin ailelerine destek vermek için toplandı.
Eylemciler, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elindeki esirlerin serbest bırakılmasını ve hükümetin rehineler için harekete geçmesini istedi.
Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunduğu belirtiliyor.
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