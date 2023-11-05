Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya İsrail polisi, Gazze'deki esirler için Netanyahu’nun konutuna yürüyen İsrailli göstericilere müdahale etti

        İsrail polisi, Gazze'deki esirler için Netanyahu'nun konutuna yürüyen İsrailli göstericilere müdahale etti

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konutunun önünde toplanan yüzlerce kişi istifa çağrısında bulundu.  Binlerce İsrailli de başkent Tel Aviv, Hayfa, Eliat ile Batı Kudüs'te İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteriler düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 13:41 Güncelleme: 05.11.2023 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İsrail polisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, Batı Kudüs'teki konutunun önünde istifa etmeye çağıran İsrailli göstericilere müdahale etti, 3 kişiyi gözaltına aldı.

        2

        Yüzlerce İsrailli, Başbakan Netanyahu'yu protesto etmek için Batı Kudüs'teki Azze Caddesi'nde yer alan Başbakanlık konutuna yürüdü.

         

         

        3

        Göstericiler, Hamas tarafından Gazze'de tutulan yüzlerce İsrailli esiri kurtarma konusundaki başarısızlığı nedeniyle Netanyahu'yu protesto ederek istifa çağrısında bulundu.

         

         

        4

        İsrail polisi, Başbakan'ın konutunun çevresini bariyerle kapattı. Aralarında, hükümetin bu yılın başından itibaren Meclis'ten geçirmeyi planladığı tartışmalı yargı düzenlemesi karşıtlarının da bulunduğu göstericiler polis barikatlarını aşmaya çalıştı.

        5

        Göstericiler, "Bibi bir katildir" sloganları attı. Olay yerinde atlı birlikler ve zırhlı araçlarla önlem alan polis ile barikatları aşmaya çalışan göstericiler arasında arbede çıktı.

        6

        İSRAİLLİ ESİRLERİN GERİ GETİRİLMESİ İÇİN PROTESTOLAR

        İsrail'in çeşitli kentlerinde Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde bulunan İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteriler düzenlendi. "Kaçırılan ve Kayıp Aileleri İnisiyatifi"nin organizasyonuyla binlerce İsrailli başkent Tel Aviv, Hayfa, Eliat ile Batı Kudüs'te esirlerin ailelerine destek vermek için toplandı.

         

         

         

        7

        Eylemciler, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elindeki esirlerin serbest bırakılmasını ve hükümetin rehineler için harekete geçmesini istedi.

          

        8

        Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunduğu belirtiliyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #israil
        #Binyamin Netanyahu
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        CHP yeni genel başkanını seçti
        CHP yeni genel başkanını seçti
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Kalbi 12 santim sağa kaydı! Dev tümör doktorları bile şaşırttı
        Kalbi 12 santim sağa kaydı! Dev tümör doktorları bile şaşırttı
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        "Derslik bir yenilgi"
        "Derslik bir yenilgi"
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak
        6 bin depremzedenin yaşadığı bölgede asbest tespit edildi
        6 bin depremzedenin yaşadığı bölgede asbest tespit edildi
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        Aydın'da sel faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da sel faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        İstanbul'daki 10 barajdan 3'ü "alarm" veriyor
        İstanbul'daki 10 barajdan 3'ü "alarm" veriyor
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        HPV aşısı için ideal zaman nedir?
        HPV aşısı için ideal zaman nedir?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu