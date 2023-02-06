* Depremden dolayı şimdilik kısa vereceğim. İstanbul'da bugün öğlene kadar karla karşılık yağmur, akşam üstü tekrar kar yağışı başlayacak. Cuma gününe kadar devam edecek ama salı ve çarşamba günü daha yoğun görünüyor. Sıcaklık bugün 5, yarın ve çarşamba 2C, gece -1 e düşer ve don olayı olabilir.