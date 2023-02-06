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Deprem bölgesinde hava durumu nasıl? Deprem illerinde 7 Şubat Salı hava nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki deprem 10 ilimizde oldukça yoğun şekilde hissedildi. Deprem bölgeleri ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de hava durumu. İşte, depremin yaşandığı illerimizde 7 Şubat Salı hava durumu...

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  • Deprem bölgesinde hava durumu nasıl? Deprem illerinde 7 Şubat Salı hava nasıl olacak? Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş hava durumu

    Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremleri nedeniyle söz konusu bölgede hava durumu da oldukça merak ediliyor. Binlerce vatandaşımızın etkilendiği deprem bölgesindeki son hava durumu bilgilerini bir araya getirdik!
  • Deprem bölgesinde hava durumu nasıl? Deprem illerinde 7 Şubat Salı hava nasıl olacak? Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş hava durumu

    CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
  • Deprem bölgesinde hava durumu nasıl? Deprem illerinde 7 Şubat Salı hava nasıl olacak? Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş hava durumu

    7 ŞUBAT DEPREM İLLERİ HAVA DURUMU

    Adıyaman: kuvvetli kky ve kar 4C.

    Kilis: kar 7C.

    Osmaniye: kuvvetli yağmur 12C.

    Diyarbakır: yağmur kky 9C.

    Gaziantep: kuvvetli KKY ve kar 6C. 
  • Deprem bölgesinde hava durumu nasıl? Deprem illerinde 7 Şubat Salı hava nasıl olacak? Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş hava durumu

    Adana: kuvvetli yağmur 11C.

    Mardin: kky ve kar 7C.

    Hatay: yağmur 11 C.

    Şanlıurfa: kky ve kar 7 C.

    Malatya: yoğun kar 1C.

    Kahramanmaraş: yoğun kar 3C
  • Deprem bölgesinde hava durumu nasıl? Deprem illerinde 7 Şubat Salı hava nasıl olacak? Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş hava durumu

    * Depremden dolayı şimdilik kısa vereceğim. İstanbul'da bugün öğlene kadar karla karşılık yağmur, akşam üstü tekrar kar yağışı başlayacak. Cuma gününe kadar devam edecek ama salı ve çarşamba günü daha yoğun görünüyor. Sıcaklık bugün 5, yarın ve çarşamba 2C, gece -1 e düşer ve don olayı olabilir.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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