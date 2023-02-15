Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Deprem bölgesine yardıma koşan İzmirli Dilay, kazada hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremler binlerce insanın ölümüne neden olurken, deprem bölgelerine insani yardımlar hızla devam ediyor. Afet bölgesine yardım malzemeleri götüren 33 yaşındaki Dilay Ceviz dönüş yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

Deprem bölgesine yardıma koşan İzmirli Dilay, kazada hayatını kaybetti
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

Kahramanmaraş’taki afetzedelere yardım malzemeleri götüren ve İzmir’e dönüş yolunda Uşak’ta tarlaya yuvarlanan kamyonette bulunan İzmirli Dilay Ceviz (33) yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan ve bölgeye yardım için giden 2 arkadaşı ise yaralandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 İl de binlerce insanın ölümüyle sonuçlanan depremler sonrası afet bölgelerine insani yardımlar hız kesmeden sürüyor. İzmirli Dilay Ceviz (33) de üyesi olduğu İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Derneği üyeleriyle birlikte topladıkları yardım malzemelerini 4 araca yükleyip, Kahramanmaraş’taki afetzedelere ulaştırmak üzere geçtiğimiz cumartesi akşamı arkadaşları ile İzmir’den yola çıktı.

AFET BÖLGESİNE GİDECEKLERDİ

Depremin merkez üssüne ulaşan ve burada yardım malzemelerini arkadaşlarıyla birlikte dağıtan Dilay, İzmir’de toplanan yardımları almak için dernek üyesi beraberindeki Serhat K. (45) ve Mustafa S. (39) ile birlikte İzmir’e dönme kararı aldılar. Dün öğle saatlerinde Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Serhat K. (45) kontrolündeki 10 BF 884 plakalı kamyonet, sürücüsünün henüz belirlenmeyen sebepten dolayı direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp tarlaya uçtu. Kazada İzmirli Dilay hayatını kaybederken, arkadaşları Serhat K. ile Mustafa S., yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Buradaki tedavisinin ardından Serhat K., İzmir’de bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ YARDIM MALZEMELERİNİ KAMYONETE YÜKLENİRKEN

İzmirli Dilay’ın son görüntüleri ise yürek dağladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; Dilay’ın afetzedeler için toplanan yardım malzemelerinin kamyonete yüklendiği esnada arkadaşlarına yardım ettiği görülüyor.
Öte yandan İzmirli Dilay’ın, bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İNSANLIK SUÇU! Son dakika deprem haberleri: İncelemede bulunan yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir: İnsanlık suçunu paylaşalım - ÖZEL HABER
GÜNDEM Deprem bölgesinde incelemede bulunan yer bilimci Prof. ...
SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ | 15 Şubat AFAD/Kandilli son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
GÜNDEM Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor!
DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DAKİKA | 10 ili vuran Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı ve kaç bina yıkıldı?
GÜNDEM 10 ili vuran depremde bilanço ağırlaşıyor!
Son dakika: Telefonlar susmuyor, herkes depreme dayanıklılık testini merak ediyor
GÜNDEM Herkes merak ediyor! Telefonlar susmuyor
Son dakika: Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler
GÜNDEM Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son ...
Bağcılar'da otomobil yol kenarındaki TIR'a çarptı: 5 yaralı
GÜNDEM Otomobil yol kenarındaki TIR'a çarptı: 5 yaralı
MEB ve Diyanetteki eğitimciler, eğitime verilen arada ek ders ücretinden yararlandırılacak
GÜNDEM Eğitime verilen arada ek ders ücretinden ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan afet bölgesindeki kamu çalışanlarına dair genelge
GÜNDEM Afet bölgesindeki kamu çalışanlarına dair genelge
Uludağ'da kaybolan çocuk 4 saat sonra bulundu
GÜNDEM Uludağ'da kaybolan çocuk saatler sonra bulundu
Yaralı 30 depremzede askeri uçakla İstanbul'a getirildi
GÜNDEM Yaralı 30 depremzede askeri uçakla İstanbul'a ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.