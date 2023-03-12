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Haberler Sağlık "Deprem eğitimini oyuna çevirin" Çocuklara depremi anlatmanın en doğru yolu nedir? - Öne çıkan haberler
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"Deprem eğitimini oyuna çevirin"

6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından bir kez daha deprem ülkesinde yaşadığımız gerçeğiyle yüzleştik. Peki bu gerçeği çocuklara anlatmanın en doğru yolu nedir? Bebeklerle bile açıkça konuşmak gerektiğini söyleyen Dr. Şirin Seçkin "Daha büyük yaştaki çocuklarda ise daha çok çocuğu dinlemek gerekir. Biz yorum yapmadan onun neler bildiğini ve nelerden endişelendiğini anlamaya çalışmak, onu endişelendiren bazı yanlış ve abartılı bilgileri düzeltmek iyi olur" dedi. Dr. Seçkin çocuklara deprem eğitimi verirken de oyuna çevirerek eğlenceli hale getirmek gerektiğini söyledi.

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Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan depremler bir kez daha deprem ülkesinde yaşadığımız gerçeğiyle yüzleşmemize neden oldu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin bu gerçeği çocuklara en doğru şekilde, kaygı bozukluğuna neden olmadan anlatmanın yollarını haberturk.com için değerlendirdi.

"ÖNCE ÇOCUĞU DİNLEYİN"

Deprem konusunda hiç konuşmamanın doğru olmadığını ancak oldukça hassas bir konu olduğu için dikkatli konuşmak gerektiğini belirten Dr. Şirin Seçkin "Burada önemli olan çocuğun yaşına uygun bir dille, ürkütmeden anlatmak. Eğer fazla ayrıntıya girer ve teknik kelimeler kullanırsanız çocukların endişesi daha da artabiliyor. Aslında daha çok çocuğu dinlemek gerekir. Biz yorum yapmadan onun depremle ilgili neler bildiğini, nelerden endişelendiğini anlamaya çalışmak ve onu endişelendiren bazı abartılı bilgileri düzeltmek iyi olur" dedi. Dr. Seçkin "Hiç anlamaz denilen çok küçük bebekler de anne babalarının ekran karşısındaki kaygılı ve üzüntülü yüz ifadelerinden olan biteni hissediyor ve aşırı ağlayarak, uykusuzluk ve gaz sancısı gibi belirtilerle yaşadıkları kaygıyı dışa vuruyor" şeklinde konuştu. Dr. Şirin Seçkin daha büyük çocuklarda ise altını ıslatma, okula karşı isteksizlik, parmak emme, öfke nöbetleri, uykusuzluk ve kabus görme gibi belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

"YARDIMLARI DA ANLATIN"

Çocukların olumsuz durumlarda suçluluk duygusu duymaya eğilimli olduklarını söyleyen Dr. Şirin Seçkin "Anne babasını üzgün ya da gergin gören çocuklar ya da bebekler kendilerini suçlar. Olan bitenin onlarla ilgisi olmadığını anlatmak çok önemli. Ayrıca yanlarında sosyal medya ve televizyon haberlerini açmamak gerekiyor" dedi. Çocuklara depremle ilgili olguları anlatırken yapılan destek ve yardımlardan bahsedilmesinin de olumlu etki yaratacağını ifade eden Dr. Seçkin "Çocuk o zaman karşısında empati duyabilen, başka insanlar üzüldüğünde yardıma koşabilen ebeveyn görüyor ve aynı şeyi yapmayı öğreniyor. Belki o da oyuncaklarını, kitaplarını göndermek ister" şeklinde konuştu.

"DEPREM EĞİTİMİNİ OYUNA ÇEVİRİN"

Çocukların en büyük ihtiyacının güven olduğuna dikkat çeken Dr. Şirin Seçkin "Böyle felaketlerin her zaman olmadığını, güvende olduğunu, yaşadığı binanın sağlam olduğunu ve yanında olacağınızı söyleyin" dedi. Çocuğun endişe duyduğu her konuyla ilgili sorularının güvence verilerek yanıtlanması gerektiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Bir yandan deprem eğitimi de vermemiz gerekiyor. Evin içerisinde güvenli yerleri bulmak, deprem anında ne yapılması gerektiğini anlatmak önemli. Ama kaygı bozukluğuna neden olmamak için, tüm bunları oyuna çevirerek, eğlenceli hale getirerek anlatabiliriz" ifadelerini kullandı.

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