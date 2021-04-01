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Deprem mi oldu, nerede? 1 Nisan AFAD - Kandilli son depremler listesi

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Deprem mi oldu, nerede? 1 Nisan AFAD - Kandilli son depremler listesi

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AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMLER

2021.04.01 06:02:17 39.7328 41.0693 26.2 -.- 1.7 -.- TASAGIL-CAT (ERZURUM) İlksel
2021.04.01 05:59:06 40.2157 42.5610 5.0 -.- 1.9 -.- SEHITHALIT-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2021.04.01 05:44:16 40.1650 42.5697 5.4 -.- 2.3 -.- SEHITHALIT-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2021.04.01 05:43:20 36.3165 29.3018 8.4 -.- 2.1 -.- OVA-KAS (ANTALYA) İlksel
2021.04.01 05:34:17 38.0248 27.1300 5.3 -.- 1.9 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.04.01 05:27:21 38.6840 43.6095 11.8 -.- 2.0 -.- KARAGUNDUZ-(VAN) İlksel
2021.04.01 05:08:49 38.4385 37.5485 5.6 -.- 1.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2021.04.01 04:29:04 36.2780 34.1165 1.9 -.- 2.8 -.- KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2021.04.01 04:24:06 37.8877 27.1290 10.9 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.01 04:10:09 37.8775 27.1187 12.5 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.01 03:33:01 37.0452 28.4478 8.3 -.- 1.8 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
2021.04.01 03:12:39 37.8060 27.1433 6.1 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.01 03:05:24 39.0117 26.0662 9.2 -.- 3.2 3.3 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.01 02:46:09 38.0220 38.4662 6.0 -.- 1.4 -.- INLICE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2021.04.01 02:41:25 39.3190 26.0547 7.3 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.01 02:24:51 40.3803 42.2990 8.3 -.- 1.7 -.- GOZEBASI-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2021.04.01 02:09:45 35.0865 27.1102 7.0 -.- 3.3 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.04.01 00:51:36 37.2257 27.9872 13.6 -.- 1.7 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) İlksel

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