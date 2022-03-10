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Haberler Gündem Deprem mi oldu, nerede? 10 Mart AFAD - Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi!
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Deprem mi oldu, nerede? 10 Mart AFAD - Kandilli son dakika deprem listesi

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. Son dakika deprem verilerine göre; Akdeniz'de üst üste depremler meydana geldi. Vatandaşlar 'Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?' Sorularının yanıtını arıyor. Son dakika deprem verileri gündemde yer alıyor. İşte 10 Mart 2022 Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi...

Deprem mi oldu, nerede? 10 Mart AFAD - Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan güncel son depremler listeleri gündemde. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, meydana gelen tüm depremleri güncel olarak resmi internet siteleri üzerinden duyuruyor. İşte 10 Mart 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER - 10 MART

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 10 MART

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.03.10 09:28:07 37.1647 28.5422 11.8 -.- 1.7 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.10 08:00:05 35.2782 25.2373 14.4 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.10 06:42:04 36.9950 30.4327 5.0 -.- 1.4 -.- SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2022.03.10 06:38:30 38.9700 27.7725 8.9 -.- 2.0 -.- SULEYMANLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.03.10 06:23:46 36.8877 28.0068 1.7 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.10 06:08:03 38.6368 43.0392 19.5 -.- 1.2 -.- VAN GOLU İlksel
2022.03.10 05:27:52 35.5237 26.3850 14.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.10 03:37:44 34.9775 26.6577 5.0 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.10 03:32:47 38.5382 40.8805 5.1 -.- 2.2 -.- ASAGIELMALI-KULP (DIYARBAKIR) İlksel
2022.03.10 02:46:44 40.4698 28.5925 5.0 -.- 1.5 -.- ESENCE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.03.10 02:04:10 37.4178 33.7725 7.2 -.- 2.2 -.- AGIZBOGAZ-AYRANCI (KARAMAN) İlksel
2022.03.10 01:07:01 39.5948 26.4148 2.7 -.- 1.9 -.- AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2022.03.10 01:03:29 40.1670 43.8847 21.0 -.- 1.5 -.- TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI İlksel

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