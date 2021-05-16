Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 16 Mayıs Pazar günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 15 MAYIS 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak; 09:48'de Ege Denizi açıklarında 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 15 MAYIS 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.05.16 09:48:37 36.0197 27.5242 8.1 -.- 3.1 3.0 AKDENIZ İlksel

2021.05.16 09:33:40 39.8813 28.8123 0.0 -.- 1.7 -.- YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) İlksel

2021.05.16 09:26:03 35.4007 26.7478 7.1 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.05.16 08:45:07 37.7575 27.0677 2.4 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.16 08:29:33 38.4568 40.2085 13.3 -.- 2.3 -.- KELEKCI-DICLE (DIYARBAKIR) İlksel

2021.05.16 08:13:51 40.4140 27.1423 16.6 -.- 1.0 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2021.05.16 08:12:59 38.4902 25.8672 3.3 -.- 1.0 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.16 08:06:27 37.8485 26.8492 6.7 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.16 07:53:33 37.8403 27.1497 6.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.16 07:51:55 37.8302 27.1538 5.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.16 06:41:47 38.1845 38.7918 4.9 -.- 1.8 -.- TASMIS-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.05.16 06:28:48 36.3290 27.6853 5.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2021.05.16 06:26:30 38.9842 26.0443 9.3 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.05.16 06:20:56 34.7428 24.0887 22.5 -.- 3.2 3.1 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.05.16 06:07:06 36.5213 26.8682 9.9 -.- 1.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.16 05:58:40 38.9568 25.9792 5.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.05.16 05:41:03 36.4215 29.0363 13.2 -.- 1.3 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2021.05.16 05:18:45 37.8232 26.9232 1.4 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.16 04:49:59 40.3858 26.3033 12.1 -.- 1.9 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.16 04:35:29 37.2293 31.1900 113.1 -.- 1.6 -.- GAZILER-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel

2021.05.16 04:32:25 37.8480 27.0792 5.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.16 04:16:46 36.3287 27.1265 10.1 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.16 04:11:34 38.9222 25.9973 8.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.05.16 03:59:23 37.8607 26.8020 5.0 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.05.16 03:29:18 40.2397 34.4280 5.0 -.- 1.9 -.- OGLAKOZU-SUNGURLU (CORUM) İlksel

2021.05.16 03:17:20 38.2463 38.7475 5.0 -.- 1.6 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.05.16 03:16:32 34.6525 24.8933 25.6 -.- 3.7 3.8 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.05.16 02:55:22 38.5623 40.9998 3.0 -.- 2.1 -.- DOLUN-KULP (DIYARBAKIR) İlksel

2021.05.16 02:51:21 37.0838 27.8810 18.1 -.- 1.2 -.- BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) İlksel

2021.05.16 02:06:22 40.2525 34.4507 5.0 -.- 4.0 4.1 OGLAKOZU-SUNGURLU (CORUM) İlksel

2021.05.16 01:55:50 39.2967 26.1387 7.1 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.16 01:23:34 39.5575 27.6045 10.1 -.- 2.0 -.- YAREN-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel

2021.05.16 00:50:37 39.3133 26.1117 3.1 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel