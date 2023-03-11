Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Depremde ağır hasar alan evin kirasını istemiş

Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'ın İskenderun ilçesinde annesinin evinde yakalanan 24 yaşındaki Merve Bayırlı, evleri hasar gördüğü için çadırda kalan ailesinin, ev sahibinin kira istemesiyle ikinci şoku yaşadıklarını söyledi. Bayırlı, ev sahibinin, annesini arayarak "'Kiranızı verin' demiş. Nasıl ister? Nasıl bir vicdan sahibi, bunu hiç anlamıyorum" dedi.

Depremde ağır hasar alan evin kirasını istemiş
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 deprem, 11 ili etkiledi. Depremden etkilenen binlerce kişi, AFAD tarafından Türkiye'nin çeşitli kentlerine gönderilerek geçici barınmaları sağlandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesine gelen Merve Bayırlı, depremde yaşadıklarını anlattı.

Gece sarsıntıyla uyanıp, şok yaşadıklarını söyleyen Bayırlı, "Salonda yerde yatıyorduk. Bir anda sesler duymaya başladık. Ondan sonra bir sarsıntı. Çocuklarımızı battaniyeye sardık, eşimin söylemesiyle kendimizi masanın atına atıp, korumaya aldık. O an düşündüğümüz şey 'Biz bittik' oldu. Bir baktık yağmurun altında bulduk kendimizi" diye konuştu.

"EVİMİZİN DURUMU ÇOK KÖTÜ"

Ev ağır hasar gördüğü için 5 gün içeri giremediklerini aktaran Bayırlı, "Sabaha kadar yağmurun altında kaldık. Çocuklarımız 3 gün boyunca üzerlerindeki kıyafetler ıslak şekilde kaldı. 4 gün oldu, 5 gün oldu. Artık çocuklar soğuktan morarmaya başlayınca Antalya'ya gelmeye karar verdik. Devletin yardımıyla Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otele geçici olarak yerleştik. Evimizin durumu çok kötü, oturulacak gibi değil. Annemle babam ise İskenderun'da çadırda kalıyor. 2 gün önce şiddetli rüzgar çıktı ve çadırlar üstlerine devrilmiş. Her şeyleri iyice dağılmış durumda. Şu anda hiçbir şey yapamıyorlar" dedi.

"EV DARMADAĞIN, HER ŞEY YIKILMIŞ"

Bayırlı, İskenderun'da herkesin zor durumda olduğunu belirtirken, ev sahibinin ise depremden sonra kira için annesini arayışını ise hazmedemediğini söyleyerek "Ev sahibi annemi aramış ve 'Ev kiranızı verin' demiş. İçinde oturamadılar bile. Üstelik ev oturulacak gibi değil. Eşyalar, darmadağın vaziyette. Eve giremiyorlar bile. Ev sahibi nasıl ister, nasıl yapar, nasıl bir vicdan sahibi; bunu hiç anlamıyorum. Ev darmadağın durumda. Her şey yıkılmış. Ağabeyimin üstüne dolap düşmüş. Zorla çıkarmışlar. Evin kapıları bile açılmıyor" diye konuştu.

Deprem gecesini sözlerle anlatmanın imkanı olmadığını söyleyen 28 yaşındaki Orhan Bayırlı da "Gece uyuyamamıştım. Birden deprem başladı. Hemen eşimi uyandırdım. Salonda bir vazo vardı, onu dönerken görünce iyice panik oldu. Eşimi hemen masanın altına ittirdim. Çocuklar da yerde yatıyordu, birini eşime verdim, diğerini ben aldım. Masanın altında şehadet getirerek ölümü bekledik. Bir ara sarsıntının durulur gibi olduğunu anlayınca kendimizi dışarı attık" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Türkiye’deki en üst düzey terörist öldürüldü!
GÜNDEM Türkiye’deki en üst düzey terörist öldürüldü!
Son dakika haberi: Müthiş iddia: Rönesans Rezidans'ta 80 kişi kayıp! Hala ve yeğenden haber yok!
GÜNDEM Müthiş iddia: Rönesans Rezidans'ta 80 kişi kayıp! ...
Son dakika: Sultangazi'de İETT otobüsü bariyerlere çarptı! Yaralılar var
GÜNDEM İETT otobüsü bariyerlere çarptı! Yaralılar var
Son dakika: Cudi'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi
GÜNDEM Cudi'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi
OSCAR ÖDÜL TÖRENİ 2023 | Oscar kazananları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Oscar ödül töreni ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GÜNDEM Oscar ödül töreni için geri sayım!
DEPREM KREDİSİ VEREN BANKALAR LİSTESİ 2023 |Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası Afetzede deprem kredisi ne kadar, başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?
GÜNDEM Deprem kredisi veren bankalar listesi ve tutarları
Bankaları seçtiler! 9 ilde 23 gözaltı! 100 milyon TL'lik dolandırıcılık! - En son haberler
GÜNDEM Bankaları seçtiler! 9 ilde 23 gözaltı! 100 milyon ...
Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu geceyi çadırda geçirdi, depremzedelerle görüştü
GÜNDEM Kılıçdaroğlu geceyi çadırda geçirdi, depremzedelerle ...
110 yıllık Antakya Lisesi, depreme dayanamadı
GÜNDEM 110 yıllık Antakya Lisesi, depreme dayanamadı
İSTANBUL TOKİ KURALARI TARİHİ | 2023 İstanbul ilçe ilçe TOKİ kura çekim tarihleri belli mi? TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.