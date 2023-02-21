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Depremde hasar gören evinden can dostlarını alıp çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay İskenderun'daki evleri hasar gören 29 yaşındaki Seda Avcı ile annesi, yanlarına köpekleri 'Kuki' ve 7 yavrusunu alarak geldikleri Antalya'ya yerleşti

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DHA
  • Depremde hasar gören evinden can dostlarını alıp çıktı

    İskenderun'da Seda Avcı ile annesi Leyla Avcı'nın oturduğu 5 katlı bina, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü.
  • Depremde hasar gören evinden can dostlarını alıp çıktı

    DHA'nın haberine göre birinci kattaki evleri deprem sonrası oturulamaz hale gelen Avcı ve annesi, Golden cinsi köpekleri 'Kuki' ile 7 yavrusunu da yanlarına alıp, Antalya'ya geldi.
  • Depremde hasar gören evinden can dostlarını alıp çıktı

    Burada binanın giriş katındaki evi kiraladıklarını söyleyen Seda Avcı, "Deprem olduğunda annemle birlikte köpeğim 'Kuki'yi de alıp, dışarı çıktım. 7 yavrumuz evde kaldı. Dışarıda yavrulara bakmam çok zor olacaktı.
  • Depremde hasar gören evinden can dostlarını alıp çıktı

    O hasarlı eve girip, yavrularımızın karnını doyurup, suyunu içirdikten sonra dışarı çıkıyordum. Yaklaşık 5 gün böyle yaptım. Bir karar vermemiz lazımdı. En son eve girip, birkaç parça kıyafet aldık. Daha sonra yavrularımızı da alıp Antalya'ya geldik" diye konuştu.
  • Depremde hasar gören evinden can dostlarını alıp çıktı

    'Kuki' ve yavrularının hayatta olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Avcı, "Mama almaya durumumuz yok ama hiç sorun değil. Onlar benim can dostum. Üstelik orada yaşam çok zor. Bırakamazdım. Can dostlarım hariç hiçbir şeyi gözüm görmedi.
  • Depremde hasar gören evinden can dostlarını alıp çıktı

    Eşyamız yok, durumumuz kötü ama burada yeni bir hayat kurmak için uğraş veriyoruz. 'Kuki' ile birlikte 8 köpeğimiz var. Bizim için çok zor oluyor ama yapabileceğimiz bir şey yok. İsteyen olursa sahiplendirmeyi düşünüyoruz" dedi.

     

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