Depremde hasar gören evinden can dostlarını alıp çıktı

Eşyamız yok, durumumuz kötü ama burada yeni bir hayat kurmak için uğraş veriyoruz. 'Kuki' ile birlikte 8 köpeğimiz var. Bizim için çok zor oluyor ama yapabileceğimiz bir şey yok. İsteyen olursa sahiplendirmeyi düşünüyoruz" dedi.