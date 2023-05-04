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Depremde şerefesi yıkılan minare leyleklere yuva oldu

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gören Göksun ilçesindeki tarihi Ulu Cami'nin minaresine leylekler yuva yaptı

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AA
  • Depremde şerefesi yıkılan minare leyleklere yuva oldu

    'Asrın felaketi' olarak nitelenen, 11 ili etkileyen depremlerde Cumhuriyet Mahallesi'nde 1922 yılında yaptırılan tarihi Ulu Cami de ağır hasar aldı.

     
  • Depremde şerefesi yıkılan minare leyleklere yuva oldu

    İlkbaharla kente gelmeye başlayan leyleklerden bir çift, caminin şerefesi yıkılan ve hasar gören minaresine yaz aylarını geçirmek için yuva yaptı.
  • Depremde şerefesi yıkılan minare leyleklere yuva oldu

    Burada yumurtadan çıkan 3 yavrusu ile leyleklere, cami etrafındaki esnaf göz kulak oluyor.
  • Depremde şerefesi yıkılan minare leyleklere yuva oldu

    Cami yanında oto döşeme dükkanı bulunan Semih Erdem, Ulu Cami'nin minaresinin yıkılan bölümüne leyleklerin yuva yapmasının mahalleye güzellik kattığını ifade eden Erdem, "Allah'ın bir hikmeti. 
  • Depremde şerefesi yıkılan minare leyleklere yuva oldu

    Onlar da bize bir komşu oldu, moral oldu. Yavruları da çıktı. Yıkılan bir yere geldi yuva yaptı. Orada çocukları oldu. Hepimizin maskotu oldular" diye konuştu.
  • Depremde şerefesi yıkılan minare leyleklere yuva oldu

    LEYLEKLER KENT SAKİNLERİNİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

    Mahallenin eski muhtarı Cihangir Koyuncu da görüntünün güzel olduğunu ancak depremlerde tarihi caminin zarar görmesinin kendilerini üzdüğünü belirtti.
  • Depremde şerefesi yıkılan minare leyleklere yuva oldu

    Koyuncu, leylekleri gören bazı vatandaşların şaşırdığını, fotoğraf ve video çektiğini anlattı.

     
  • Depremde şerefesi yıkılan minare leyleklere yuva oldu

    Esnaf Serhat Çakar da leyleklerin 1 ay önce minareye yuva yapmaya başladığını, onları görünce mutlu olduğunu ifade etti.
  • Depremde şerefesi yıkılan minare leyleklere yuva oldu
  • Depremde şerefesi yıkılan minare leyleklere yuva oldu
  • Depremde şerefesi yıkılan minare leyleklere yuva oldu
  • Depremde şerefesi yıkılan minare leyleklere yuva oldu
  • Depremde şerefesi yıkılan minare leyleklere yuva oldu
  • Depremde şerefesi yıkılan minare leyleklere yuva oldu
  • Depremde şerefesi yıkılan minare leyleklere yuva oldu

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