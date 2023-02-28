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Depremde Süryani Kilisesi de ağır hasar aldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Süryani Kadim Metropolitliği Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi'nde de ağır hasar oluştu

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AA
  • Depremde Süryani Kilisesi de ağır hasar aldı

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Adıyaman'daki çok sayıda tarihi eser zarar gördü.
  • Depremde Süryani Kilisesi de ağır hasar aldı

    Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Mor Grigoriyos Melki Ürek, Mara Mahallesi'ndeki, 1701'de inşa edilen Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi'nin de zarar gören eserlerden olduğunu söyledi.
  • Depremde Süryani Kilisesi de ağır hasar aldı

    Çevre illerdeki Süryaniler tarafından ibadethane olarak kullanılan kilisenin bölgedeki Hristiyanlara hizmet ettiğini vurgulayan Ürek, "6 Şubatta bir afet ve felaket oldu.
  • Depremde Süryani Kilisesi de ağır hasar aldı

    Bölgemizde baş gösteren bu depremden biz de payımızı aldık. Kilisemizin doğu tarafı yerle bir oldu. Yer yer yıkılan binaların arasında bizim kilisemiz de var" dedi.
  • Depremde Süryani Kilisesi de ağır hasar aldı

    Ürek, kilisenin depremler nedeniyle kullanılamaz hale gelmesinin üzüntüsünü yaşadıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:
  • Depremde Süryani Kilisesi de ağır hasar aldı

    "Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay ziyaretinde bizimle yaptığı toplantıda yıkılan ve hasar gören kiliselere kolaylık sağlayacaklarını, yıkılan ve hasar gören kiliselerimizle ilgili müsaade ve müsamaha edeceğini söyledi.
  • Depremde Süryani Kilisesi de ağır hasar aldı

    Bu da bizleri bir şekilde rahatlatmıştır. Şu anda çok üzgünüz. Kilisemiz ağır hasar görmüş ve kullanılamaz hale gelmiştir. 

     
  • Depremde Süryani Kilisesi de ağır hasar aldı

    Bizim için bu durum kalıcı bir üzüntü durumundadır. Bundan sonraki süreçte prosedürler işledikten sonra enkazı kaldırıp yerine tekrardan aynı şekilde kilise kurmak istiyoruz."
  • Depremde Süryani Kilisesi de ağır hasar aldı
  • Depremde Süryani Kilisesi de ağır hasar aldı
  • Depremde Süryani Kilisesi de ağır hasar aldı
  • Depremde Süryani Kilisesi de ağır hasar aldı
  • Depremde Süryani Kilisesi de ağır hasar aldı

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