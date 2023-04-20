Depremlerden etkilenmeyen Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açıldı

Müzeyi çok beğendiğini dile getiren Yalman, "Çok mutlu olduk, çok sevindik müzenin açıldığına. İnşallah bir daha böyle bir felaket ile karşılaşmayız. Daima açık olur inşallah burası. Bir kez daha gelmiştik buraya. Gerçekten çok beğenmiştim, şimdi de kardeşimi gezdirmeye getirdim" dedi.