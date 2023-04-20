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Depremlerden etkilenmeyen Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kapatılan Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi, yeniden ziyarete açıldı

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AA
  • Depremlerden etkilenmeyen Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açıldı

    Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan ve başta Çingene Kızı mozaiği olmak üzere birçok eşsiz esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi, 6 Şubat'taki depremleri hasarsız atlattı.
  • Depremlerden etkilenmeyen Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açıldı

    Depremler sonrası yapılan incelemelerde herhangi bir hasara uğramadığı belirlenen müze, kapılarını bugün yeniden ziyaretçilere açtı.
  • Depremlerden etkilenmeyen Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açıldı

    Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, ziyaretçilere kavuştukları için mutlu olduklarını söyledi.
  • Depremlerden etkilenmeyen Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açıldı

    Müzede gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığını belirten Çomak, şunları kaydetti:
  • Depremlerden etkilenmeyen Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açıldı

    "Müze olarak 2023 yılına çok güzel giriş yaptık. Turizm sezonu çok iyi başlamıştı. 2022 yılının ocak ayında müzemizi 11 bin kişi ziyaret etti. Bu yıl ocak ayında 27 bin kişiyi ağırladık. İki katından fazla sayıya ulaşmıştık.
  • Depremlerden etkilenmeyen Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açıldı

    Turizm sezonu tam açılmadan bunu başardık. 2022 yılında ziyaretçi rekoru kırmıştık, tarihin en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşmıştık. 2023 yılında da bu hedefimiz devam edecek. Ziyaretçi sayımız kat kat devam edecek."
  • Depremlerden etkilenmeyen Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açıldı

    Elazığ'dan bayram tatili dolayısıyla bölgeye gelen Gizem Yalman, ziyaretlere Zeugma Müzesi'nden başladıklarını ifade etti.
  • Depremlerden etkilenmeyen Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açıldı

    Müzeyi çok beğendiğini dile getiren Yalman, "Çok mutlu olduk, çok sevindik müzenin açıldığına. İnşallah bir daha böyle bir felaket ile karşılaşmayız. Daima açık olur inşallah burası. Bir kez daha gelmiştik buraya. Gerçekten çok beğenmiştim, şimdi de kardeşimi gezdirmeye getirdim" dedi.

     

     
  • Depremlerden etkilenmeyen Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açıldı

    Müze, 08.30-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.
  • Depremlerden etkilenmeyen Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açıldı
  • Depremlerden etkilenmeyen Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açıldı
  • Depremlerden etkilenmeyen Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açıldı
  • Depremlerden etkilenmeyen Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açıldı
  • Depremlerden etkilenmeyen Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açıldı
  • Depremlerden etkilenmeyen Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açıldı
  • Depremlerden etkilenmeyen Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açıldı
  • Depremlerden etkilenmeyen Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açıldı
  • Depremlerden etkilenmeyen Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açıldı
  • Depremlerden etkilenmeyen Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açıldı
  • Depremlerden etkilenmeyen Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açıldı
  • Depremlerden etkilenmeyen Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açıldı
  • Depremlerden etkilenmeyen Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açıldı
  • Depremlerden etkilenmeyen Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açıldı
  • Depremlerden etkilenmeyen Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açıldı

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