ZEMİNİN SIKIŞMASI

Mimar Sinan ilk iş olarak 150 metreye 70 metre ebatında, 6 metre derinliğinde bir temel çukuru kazdırdı. 100.000 tondan fazla toprağın hafriyatı ve geçici iskan duvarlarının kurulması 1,5 yılı geçkin bir süreye mal oldu. Süleymaniye zemininin en yukarısında 5-6 metre kalınlığında kumlu toprak tabakası, altında yüzeye yaklaşan grovak kayalıklar vardır. Mimar Sinan önce yüzeydeki toprak tabakasını kaldırdı ve kayalara yaklaştı. Daha sonra 30.000'e yakın kazık çaktırarak bu kazıkların üzerine tonlarca ağırlıkta bloklar koydurdu ve iki yılı geçkin bir süre boyunca bekledi. Bu yaptığı hamleyle zemin daha iyi sıkıştı ve yük taşıma durumu iyice güçlendi.