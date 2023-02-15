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Depremlere meydan okuyor! İşte Mimar Sinan’ın eserlerinin sağlam olmasının sırrı!

6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş depreminden sonra birçok bina yerle bir oldu. Yeni yapılan binalar bile yıkılması akıllara Mimar Sinan’ı getirdi. Peki yüzyıllar geçmesine rağmen Mimar Sinan’ın eserleri nasıl oluyor da bu kadar sağlam kalabiliyor? İşte sırrı…

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  • Depremlere meydan okuyor! İşte Mimar Sinan’ın eserlerinin sağlam olmasının sırrı!

    Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevresinde bulunan 10 ili daha etkisi altına alan 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle binlerce bina yıkıldı. Enkaz çalışmaları halen sürerken Japon mühendislerin ve Mimar Sinan’ın kullandığı teknikler merak konusu oldu. İşte sağlamlığıyla takdir toplayan Mimar Sinan eserlerinin sırrı…
  • Depremlere meydan okuyor! İşte Mimar Sinan’ın eserlerinin sağlam olmasının sırrı!

    DOĞRU ZEMİN - DOĞRU TEMEL

    Mimar Sinan için önemli olan ilk unsur zeminin doğru olması ve o zeminin doğruluğu kanıtlandıktan sonra temelinin doğru oturtulmasıydı. Süleymaniye devasa olmasına rağmen geçen 5 asır boyunca 5.5 üzerinde olan 89 depremden hiç hasar almamıştır. 4 kez restore edilen Süleymaniye’yi Mimar Sinan kıyamete kadar ayakta kalacak bir cami olarak nitelemişti.
  • Depremlere meydan okuyor! İşte Mimar Sinan’ın eserlerinin sağlam olmasının sırrı!

    ZEMİNİN SIKIŞMASI

    Mimar Sinan ilk iş olarak 150 metreye 70 metre ebatında, 6 metre derinliğinde bir temel çukuru kazdırdı. 100.000 tondan fazla toprağın hafriyatı ve geçici iskan duvarlarının kurulması 1,5 yılı geçkin bir süreye mal oldu. Süleymaniye zemininin en yukarısında 5-6 metre kalınlığında kumlu toprak tabakası, altında yüzeye yaklaşan grovak kayalıklar vardır. Mimar Sinan önce yüzeydeki toprak tabakasını kaldırdı ve kayalara yaklaştı. Daha sonra 30.000'e yakın kazık çaktırarak bu kazıkların üzerine tonlarca ağırlıkta bloklar koydurdu ve iki yılı geçkin bir süre boyunca bekledi. Bu yaptığı hamleyle zemin daha iyi sıkıştı ve yük taşıma durumu iyice güçlendi.
  • Depremlere meydan okuyor! İşte Mimar Sinan’ın eserlerinin sağlam olmasının sırrı!

    HORASAN VE TAŞ ÖRGÜSÜ YÖNTEMİNİ KULLANDI

    Mimar Sinan, eserlerinde Horasan harcının içeriğini değiştirerek kullandı. Temel dolgu malzemelerinden biri olan Horasan, Osmanlı ve Klasik Selçuklu mimarisinde fazlasıyla görülmektedir. Mimar Sinan aynı zamanda taş örgüsü yöntemine yeni bir boyut kazandırarak eserlerinde kullandı. Sinan, taşların birleşen yüzeylerine delikler açtı ve buralara tel monte etti. Telleri kurşunla doldurdu ve bu şekilde sabitledi. Yaptığı bu hamle sayesinde binalar elastiklik kabiliyeti kazandı. En şaşırılan unsurlardan biri de Süleymaniye’nin minareleri yumurta akı ile dikilmiş olmasıdır.
  • Depremlere meydan okuyor! İşte Mimar Sinan’ın eserlerinin sağlam olmasının sırrı!

    TERAZİ TAŞLARINI KULLANDI

    Mimar Sinan’ın eserlerinde kullandığı en önemli unsurlardan biri de cami köşelerine yerleştirilen terazi taşlarıydı. Eğer terazi taşı dönmüyorsa, bina mutlaka onarımdan geçmelidir.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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