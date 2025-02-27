Depremzede çocuklar Kızılay'ı çizdikleri resimlerle anlattı
Türk Kızılay, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki çocuklarla "İyiliğin Renkleri-Kartpostal Hazırlama Etkinliği" düzenledi
Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, etkinlik ile Kızılay Kolu kapsamında yer alan ilkokul öğrencileri, iyilik, gönüllülük ve yardımseverlik temalarını resim ve kartpostallara taşıdı.
Kızılay'ı çizdikleri resimlerle ifade eden çocukların etkinlikle, sanat yoluyla iyiliği yayması ve gönüllülüğün önemini kavraması amaçlanıyor.
İyiliğin Renkleri-Kartpostal Hazırlama Etkinliği kapsamında hazırlanan resim ve kartpostallar, deprem döneminde Türk Kızılay'a destek veren bağışçılara teşekkür notlarıyla ulaştırıldı.