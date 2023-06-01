Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, depremzedelere ulaşım ve barınma desteğine ilişkin açıklama yayınladı. 17 Haziran'da gerçekleştirilecek olan YKS sınav ücreti alınmazken depremzedelere ulaşım ve barınma desteği sağlanacağı açıklandı. TYT, AYT, YDT adlı üç ayrı oturumdan oluşan üniversite sınavına girecek olan depremzedeler "Depremzedelere YKS ulaşım ve barınma desteği ne kadar, başvuru şartları neler, kimlere verilecek ve ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 YKS ulaşım desteği ve barınma desteği başvuru şartları hakkında merak edilenler...