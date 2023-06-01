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Depremzedelere YKS ulaşım ve barınma desteği ne kadar, başvuru şartları neler ve ne zaman yatacak?

Depremzedelere YKS ulaşım ve barınma desteği başvuru şartları araştırılmaya başlandı. ÖSYM 11 ilde meydana gelen yıkıcı depremin ardından depremzedelere YKS ulaşım ve barınma desteği yapılacağını duyurdu. 17-19 Haziran'da gerçekleştirilecek olan sınav öncesinde depremzedelere YKS ulaşım ve barınma desteği şartları ve kapsamı merak konusu oldu. İşte 2023 depremzedelere YKS ulaşım ve barınma desteği şartlarına ilişkin merak edilen detaylar...

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HABERTURK.COM / AA
  • Depremzedelere YKS ulaşım ve barınma desteği ne kadar, başvuru şartları neler, kimlere verilecek ve ne zaman yatacak?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, depremzedelere ulaşım ve barınma desteğine ilişkin açıklama yayınladı. 17 Haziran'da gerçekleştirilecek olan YKS sınav ücreti alınmazken depremzedelere ulaşım ve barınma desteği sağlanacağı açıklandı. TYT, AYT, YDT adlı üç ayrı oturumdan oluşan üniversite sınavına girecek olan depremzedeler "Depremzedelere YKS ulaşım ve barınma desteği ne kadar, başvuru şartları neler, kimlere verilecek ve ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 YKS ulaşım desteği ve barınma desteği başvuru şartları hakkında merak edilenler...
  • Depremzedelere YKS ulaşım ve barınma desteği ne kadar, başvuru şartları neler, kimlere verilecek ve ne zaman yatacak?

    DEPREMZEDELERE ULAŞIM VE BARINMA DESTEĞİ SAĞLANACAK

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2023-YKS) ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği sağlanacağını bildirdi.
  • Depremzedelere YKS ulaşım ve barınma desteği ne kadar, başvuru şartları neler, kimlere verilecek ve ne zaman yatacak?

    ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki illerde yaşanan yıkım ve 2023-YKS başvurularındaki artış sebebiyle bölgedeki bina kapasitelerinin çok üzerinde aday sayısına ulaşıldığı ifade edildi.
  • Depremzedelere YKS ulaşım ve barınma desteği ne kadar, başvuru şartları neler, kimlere verilecek ve ne zaman yatacak?

    BAŞVURULAR VALİLİKLERE VE KAYMAKAMLIKLARA YAPILACAK

    Yaşanan olağanüstü durum nedeniyle sınırlı sayıda adayın, ikamet ettikleri il ve ilçe dışında bir sınav merkezine atandığı bildirilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

    "Deprem bölgesinde ikamet edip ikametinin dışında farklı bir sınav merkezine atanmış adaylarımızın ulaşım ve barınma ihtiyaçları (öncelikle KYK yurtları olmak üzere), valilikler ve kaymakamlıklar üzerinden yapılacak başvurularla AFAD koordinasyonunda karşılanacak, adaylarımız kesinlikle mağdur edilmeyecektir. Talebe göre, aday ile birlikte bir refakatçi de bu imkandan faydalanabilecektir."
  • Depremzedelere YKS ulaşım ve barınma desteği ne kadar, başvuru şartları neler, kimlere verilecek ve ne zaman yatacak?

    BAŞVURULAR 12 HAZİRAN'A KADAR ALINACAK

    Ulaşım ve barınma desteğine başvurular, TC kimlik kartı, 2023-YKS sınava giriş ve ikametgah belgesi ile 1-12 Haziran'da valilik ve kaymakamlıklara şahsen yapılacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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