Dere kenarında buldukları cisim can aldı Diyarbakır'da dere kenarında buldukları bir cismin patlaması nedeniyle iki kardeşten biri hayatını kaybetti, biri ise yaralandı

Anadolu Ajansı Giriş: 03.05.2024 - 20:08 Güncelleme: 03.05.2024 - 20:08 facebook

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