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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dere kenarında buldukları cisim can aldı

        Dere kenarında buldukları cisim can aldı

        Diyarbakır'da dere kenarında buldukları bir cismin patlaması nedeniyle iki kardeşten biri hayatını kaybetti, biri ise yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 20:08 Güncelleme: 03.05.2024 - 20:08
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        Dere kenarında buldukları cisim can aldı
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        Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında, hayvan otlatırken buldukları cismin patlaması sonucu 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

        Hani'nin kırsal Kırım mahallesine bağlı Ovalı mezrasında hayvan otlatan Ö.K. (18) ve kardeşi H.K'nin (16), dere kenarında bulduğu cisim patladı.

        Fotoğraf: DHA

        AİLELERİ İLE BİRLİKTE BİNGÖL'DEN GELMİŞLERDİ

        Patlamada, Ö.K. olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan H.K. 112 Acil Sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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        Fotoğraf: DHA

        Kardeşlerin, hayvancılık yapan aileleriyle birlikte Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünden, Hani ilçesine geldikleri öğrenildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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