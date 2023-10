Derya Arbaş, kızılderili töreniyle defnedildi

19 Şurada Paylaş!









1996’da bu kez ‘Çılgın Badiler’ adlı TV dizisinde rol almak üzere Türkiye’ye dönen Derya Arbaş’ın kariyer tarihi bir kez daha tekerrür etti. Komedi filmi ‘Hang Your Dog in the Wind’ için aldığı teklifi değerlendirmek üzere ABD’ye giden Arbaş, bu filmden sonra da arzu ettiği kariyere ulaşamayınca Türkiye’ye dönüş nedeni bu kez 2001’de ‘Cinler ve Periler’ adlı TV dizisi oldu.