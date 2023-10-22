Derya Arbaş, kızılderili töreniyle defnedildi

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Derya Arbaş ile Nihat Polat 1989'da boşandı. Polat'a göre Arbaş ile aralarında bir sorun yoktu. Kendisi, alışamadığı ABD'den Türkiye'ye dönmek istiyor, Derya Arbaş ise istemiyordu. Zira resim ve heykel eğitimine devam etmek istiyordu. Nihat Polat'ın anlattığına göre Derya Arbaş, Türkiye'de oyunculuk yapmaktan hoşlanmıyordu. Polat'ın aktardığına göre Arbaş'ın mesleği adına nihai hedefi yapımcılık ve yönetmenlikti.

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Nihat Polat, boşanmalarını şöyle anlatmıştı: ABD'yi bir türlü sevemedim ve ayrıldık. Derya; çok duygusal, öyle şatafatlı hayatı olmayan, mütevazi bir insandı. Ben, ABD'de uzun süre dil okuluna gittim. Derya, resim bölümünde eğitimine devam ediyordu. Çocuğumuz olmadı. Çok istedik ama Derya o zaman daha çocuktu. 20 yaşında bile değildi.