"Derya ve Deniz Hayallerinin Peşinde" dijital çocuk hikâye kitapları serisi yayımlandı

AstraZeneca Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine vurgu yapmak amacıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Itır Erhart ve Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlknur Hacısoftaoğlu danışmanlığında İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesindeki BilgiGender iş birliğiyle sürdürdüğü "Benim Adım İnsan" projesini genişletti.

Şu ana kadar, akademisyenler ve alanında uzman birbirinden değerli ismin toplumsal cinsiyet eşitliğini çeşitli açılardan ele aldığı videoların "Benim Adım İnsan" YouTube kanalında, podcastlerin ise Spotify, Apple Podcasts ve Deezer platformlarında yayınlandığı proje kapsamında bu kez, cinsiyet eşitliğinin önemine genç yaşta dikkat çekmek üzere dijital çocuk hikâye kitapları kaleme alındı.

REKLAM 7-10 YAŞ GRUBUNA CİNSİYET EŞİTLİĞİ ANLATILACAK 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken tanıtımı yapılan, "Derya ve Deniz Hayallerinin Peşinde" isimli dijital hikâye kitapları serisi, 7-10 yaş grubundaki çocuklara toplumsal cinsiyet eşitliğini ve önemini anlatmak amacıyla hazırlandı. Hikâye kitaplarında ünlü isimlerin kişisel kariyer yolculukları ve deneyimlerinden ilham alınarak mesleklerin ve hobilerin herhangi bir cinsiyete ait olmaması gerektiği vurgulandı. Projede gönüllü olarak yer alarak deneyimlerini çocuklara aktaran isimler arasında motosikletli gezgin ve akademisyen Asil Özbay, oyun yapımcısı Simay Dinç, pilot Elif Güveyler, futbolcu Didem Karagenç, jimnastikçi Ferhat Arıcan, bilim insanı Seda Keskin Avcı ve dansçı Canberk Yıldız yer aldı. Bu isimler, Derya ve Deniz karakterlerinin hikayelerinde ezber bozan rollere dikkat çekti ve "Benim Adım İnsan" mesajını vurgulayarak herkesin istediği mesleğe ya da hobiye sahip olabileceğinin altını çizdi.

"HEPİMİZ, İNSANIZ, HEPİMİZ EŞİTİZ MESAJINI VERMEYE DEVAM EDİYORUZ" Projeye dair açıklamalarda bulunan AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Ecz. Serkan Barış, "Tüm alanlarda eşitlikçi ve kapsayıcı olmayı kültürünün bir parçası olarak benimsemiş bir şirket olarak 2021 yılından bu yana hayata geçirdiğimiz 'Benim Adım İnsan' projesi ile 'hepimiz insanız, hepimiz eşitiz' mesajını vermeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz dönem, alanlarında uzman kişiler ve akademisyenlerle toplumsal cinsiyet eşitliğini çeşitli açılardan ele alan video ve podcast kayıtları gerçekleştirmiştik. Bu kez ise, cinsiyet eşitliğinin çocuk yaşlarda benimsenmesinin öneminden yola çıkarak meslekler, uğraşlar, hobiler dahil olmak üzere çocuk yaşta zihinlerimize yerleştirilen cinsiyet kalıplarını kırmanın önemine dikkat çekmek istedik. Çünkü eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi kavramların çocuk yaşta benimsenmesi güçlü bir toplum için önem taşıyor. Bu amaçla yazılmış olan hikaye kitaplarımızı, yaklaşmakta olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yakışır bir hediye olarak çocuklarımızla buluşturduk. 'Benim Adım İnsan' projemiz kapsamında yazılan bu hikaye kitaplarıyla çocuklarımızın ve toplumun gelişimine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz."

"ÇOCUK KİTAPLARI SOSYAL DEĞER VE ROL MODEL AŞIYICILARIDIR" İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Itır Erhart ise açıklamasında, "Çocuk kitapları ideolojileri ve kavrayışları hayata geçiren araçlardır. Sosyal değer ve rol model aşılayıcılarıdır. Oyunlar ve çocuk programları ile birlikte, çocuğun kimliğinin oluşumundaki ilk kültürel çerçevelerden birini oluştururlar. Bu nedenle çocukların toplumsal cinsiyet rollerine maruz bırakılmadığı hem kız hem oğlan çocuklarının karşılarına aktif ve çeşitlilik gösteren rolleri çıkaran kitaplarla tanışmaları çok önemlidir. Hepimize ilham veren, ezber bozan gerçek kişilerden esinlenerek yazılan bu kitapları çocukların ve ebeveynlerinin birlikte keyifle okumasını diliyorum." dedi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlknur Hacısoftaoğlu da "Biz yetişkinlerin, toplumsal cinsiyet eşitliğini her şeyden önce çocukların bugünleri ve gelecekleri için sağlaması gerekiyor. Kız veya oğlan fark etmeksizin çocukların cinsiyetlerinden kaynaklı bariyerlerle karşılaşmadan eşit ve özgür bir dünyada güvenle yaşamaları bizim sorumluluğumuz. Bu sorumlulukla yola çıktık, macera ve heyecan dolu çocuk kitapları serisi hazırladık. Çocuklara ve hatta büyüklere seslenmesini, zevkle okunmasını umut ettiğimiz çok güzel hikâyeler hazırlanmasına vesile olmaya çalıştık. Onları hayatta her şey olmaya hakları olduğu yolunda ilham veren rol modellerle buluşturan bu hikâyelerde bir araya getirdik. Umuyorum bizim neşe ve umutla hazırladığımız bu dijital kitaplar çocuk okuyucularıyla bir an önce buluşur" dedi.