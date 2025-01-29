Destek Finans Faktoring A.Ş. halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu gibi detaylar belli oldu. Halka arz büyüklüğü 3.9 milyar TL olarak belirlenen şirketin satış sonrası halka açıklık oranı %25 olacak. Halka arz işlemlerinde kullanılacak olan pay kodu ise “DSTKF” olarak belirlendi. Peki, Destek Finans halka arz ne zaman? Destek Finans Faktoring halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, DSTKF halka arz tarihi, hisse fiyatı ve olası lot dağıtım sayısı ile ilgili detaylı bilgiler...