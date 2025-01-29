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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki taraf da bıçakla saldırdı! Eski çiftin kanlı düellosu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        İki taraf da bıçakla saldırdı! Eski çiftin kanlı düellosu!

        Batman'da, 40 yaşındaki Erdal Aydın ile daha önce dini nikahla birlikte yaşadığı öğrenilen 32 yaşındaki, 3 çocuk annesi E.Ç. aralarında bıçaklı kavga çıktı. Olayda, göğsünden yaralanan Erdal hayatını kaybederken, boynundan yaralanan E.Ç., hastanede tedaviye alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 08:11 Güncelleme: 29.01.2025 - 08:11
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        İki taraf da bıçakla saldırdı! Eski çiftin kanlı düellosu!
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        Batman'da olay, Belde Mahallesi İstikbal Caddesi’nde bulunan Tirman Park Sitesi'ndeki apartmanın 11'inci katındaki dairede meydana geldi.

        AYRILDIĞI KADININ EVİNE GİTTİ

        DHA'daki habere göre Erdal Aydın (40), iddiaya göre konuşmak için 2021'de ayrıldığı E.Ç.'nin (32) evine gitti. Taraflar arasında başlayan tartışma, büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

        KADIN BOYNUNDAN ERKEK GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

        Kavgada 3 çocuk annesi E.Ç. boynundan, Erdal Aydın da göğsünden yaralandı. Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Erdal Aydın'ın evin mutfağında hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan E.Ç. ise ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        KADININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR

        E.Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, Erdal Aydın'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay ile ilgili inceleme başlattı.

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