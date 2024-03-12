CHATGPT'NİN KISA TARİHİ

Doğal dil işleme teknolojisi, günümüzde iletişimde ve bilgi erişiminde büyük bir öneme sahip. Bu teknolojinin önemli bir aşamasını oluşturan ChatGPT, yapay zeka dünyasında bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

ChatGPT'nin tarihçesi, 2018 yılında OpenAI tarafından geliştirilen GPT-2 modeliyle başlıyor. GPT-2, büyük boyutlu bir dil modeli olup, metin üretme ve anlama konularında son derece başarılıydı. Ancak, GPT-2'nin açıklanmayan nedenlerle tam sürümü yayınlanmadı ve yalnızca küçük bir versiyonu kamuya açık hale getirildi.