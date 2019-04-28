"Bir ulusun yeni değişikliğindeki ölçü, musikideki değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir... Ulusal ince duyguları toplamak, onları bir gün önce genel musiki kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu şekilde Türk ulusal musikisi yükselebilir, evrensel musikide yerini alabilir."

Mustafa Kemal Atatürk

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, bu sezonun en büyük prodüksiyonu 'Troya'da 'Paris'i canlandırıyor.

Cumhuriyetimizin kuruluş döneminde; tiyatro, opera, bale ve çok sesli müzik gibi sanat alanları çağdaş uygarlığın göstergeleri olarak belirlendi. Bu alanlarda elde edilecek gelişmelerin, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumsal dönüşüm konusundaki gayretlerinin temel göstergeleri olacağı kabul edildi.

'Don Kişot Balesi', sezonun en çok bilet kesilen bale gösterilerinden biri.

Bu hedefe yönelik olarak; tiyatro, opera, bale ve çok sesli müzik alanlarında toplumun ince beğenisini geliştirerek kültürel gelişimine katkıda bulunmak suretiyle eğitim görevi yapmak üzere, devletin idari ve mali desteğini alan yeni kurumların oluşturulması için yasalar çıkarıldı.

1936'da Musiki Muallim Mektebi, konservatuvara dönüştürüldü.

Konservatuvarın ilk mezunlarını 1941 - 1942 sezonunda vermesiyle Ankara'da Tatbikat Sahnesi'nde ilk opera temsilleri sahnelenmeye başlandı.

Devlet Opera ve Balesi, her ne kadar 1949'da kurulmuş olsa da opera ve bale, 1970'e kadar Devlet Tiyatroları'nın bünyesinde ayrı bir bölüm olarak yer alıyordu.

1970'de Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları'ndan ayrılarak ayrı bir kurum haline geldi.

Başta İstanbul'daki opera ve bale topluluğu Ankara'daki Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne bağlandı.

Açılan; İzmir (1982),Mersin (1990),Antalya (1997) ve Samsun (2008) müdürlükleriyle opera ve balenin ülke çapına yayılması hedeflendi.

TÜRKİYE'NİN İLK OPERA ESERİ

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'yi ziyaret edecek olan İran Şahı Rıza Şah Pehlevi onuruna bir opera sahnelenmesi istedi.

Temasını Atatürk'ün verdiği, metinlerini Münir Hayri Egeli'nin yazdığı 'Özsoy Operası', 27 yaşındaki Ahmet Adnan Saygun tarafından 2 ay içinde bestelendi.