Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devrim Özkan'dan 'Lucas Torreira' iddialarına yanıt: Hayatımdaki tek şey işimdir

Oyuncu Devrim Özkan, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile adının aşk dedikodularına karışmasının ardından açıklama yaptı. Özkan, "Hayatımdaki tek şey işimdir. Ve sadece işimle çok mutluyum. Başka da bir açıklamam yok. Teşekkürler" dedi. Bu açıklamanın ardından Torreira'nın sosyal medya hesabından aşk iddialarını güçlendiren paylaşımlar geldi. Galatasaraylı futbolcu sonrasında ise hesabının 'hack'lendiğini söyledi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Devrim Özkan'dan 'Lucas Torreira' ile sevgili olduğu iddialarına cevap: Hayatımdaki tek şey... - Magazin haberleri

    SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de 'Songül' karakterine hayat veren Devrim Özkan'ın adı bir süredir Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile anılıyordu.
  • Devrim Özkan'dan 'Lucas Torreira' ile sevgili olduğu iddialarına cevap: Hayatımdaki tek şey... - Magazin haberleri

    Devrim Özkan, geçtiğimiz aylarda Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray-Kastamonuspor maçını tribünden izlemişti. Özkan'ın maçı izlediğini fark eden Lucas Torreira ise karşılaşma bitmeden oyuncuyu Instagram hesabından takibe başlamıştı.
  • Devrim Özkan'dan 'Lucas Torreira' ile sevgili olduğu iddialarına cevap: Hayatımdaki tek şey... - Magazin haberleri

    "KİM SİZİN YENGENİZ OLUR BİLEMEM"

    Ardından ünlü oyuncu, katıldığı 'Hazine' filminin galasında basın mensuplarının özel hayatıyla alakalı sorularına, "Hepimiz arkadaşız. Bu konuyu konuşmayalım" şeklinde yanıt vermişti.

    Oyuncu, daha sonra muhabirlerin, "Galatasaray taraftarları sizi 'yenge' olarak görmeye başladı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna ise, "Kim sizin yengeniz olur bilemem. Ben buraya film için geldim" yanıtını vermekle yetinmişti.
  • Devrim Özkan'dan 'Lucas Torreira' ile sevgili olduğu iddialarına cevap: Hayatımdaki tek şey... - Magazin haberleri

    AŞK İDDİALARINI GÜÇLENDİREN FOTOĞRAF

    Devrim Özkan, adı aşk iddialarına karıştığı futbolcu Lucas Torreira ile Muslera'nın eşi Patricia Callero'nun doğum gününde bir araya geldi. Lucas Torreira'nın Devrim Özkan ile yan yana olması ve futbolcunun elini oyuncunun beline atması dedikoduları güçlendirdi.
  • Devrim Özkan'dan 'Lucas Torreira' ile sevgili olduğu iddialarına cevap: Hayatımdaki tek şey... - Magazin haberleri

    "HAYATIMDAKİ TEK ŞEY İŞİMDİR"

    Basına yansıyan haberler sonrasında Devrim Özkan dün saat 14:40'da açıklama yaptı. Aşk iddialarını yalanlayan oyuncu, sosyal medya hesabından, "Hayatımdaki tek şey işimdir. Ve sadece işimle çok mutluyum. Başka da bir açıklamam yok. Teşekkürler" mesajını paylaştı.
  • Devrim Özkan'dan 'Lucas Torreira' ile sevgili olduğu iddialarına cevap: Hayatımdaki tek şey... - Magazin haberleri

    TORREIRA'DAN KIRIK KALP

    Devrim Özkan'ın bu açıklamasının ardından, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın sosyal medya heabından bu sabah 09:09'da kırık kalp ve ağlayan surat emojilerinin bulunduğu bir tweet paylaşıldı. Torreira'nın hesabından 09:44'te de 'Seni seviyorum' ifadeleri kullanıldı. Bu tweetler kısa süre içinde silindi.
  • Devrim Özkan'dan 'Lucas Torreira' ile sevgili olduğu iddialarına cevap: Hayatımdaki tek şey... - Magazin haberleri

    "HESABIM ÇALINDI"

    Lucas Torreira ardından da hesabının çalındığını açıkladı. Futbolcu, "Üzgünüm, hesabım 'hack'lendi. Şimdi her şey yolunda Teşekkür ederim." dedi.
  • Devrim Özkan'dan 'Lucas Torreira' ile sevgili olduğu iddialarına cevap: Hayatımdaki tek şey... - Magazin haberleri

    GALATASARAY AŞKI

    Galatasaray'a olan sevgisi ile bilinen ve bu sevgisinin babasından geldiğini belirten oyuncu, daha önce, "Babam benim çok koyu Galatasaray’lıdır. Bizim bütün aile zaten öyledir. Babamın ben çok küçükken Milas’ta bir Galatasaray kulübü vardı. Hatta o dönemden bir videom da var. Tabii ki bir holigan değilim ama gerçekten seviyorum. Daha doğrusu stresimi alıyor benim Galatasaray’la ilgilenmek" demişti.
  • Devrim Özkan'dan 'Lucas Torreira' ile sevgili olduğu iddialarına cevap: Hayatımdaki tek şey... - Magazin haberleri

    12 YAŞINDA GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASI HAYATINI DEĞİŞTİRMİŞ

    Öte yandan Devrim Özkan, geçtiğimiz aylarda hayatına dair hiç bilinmeyenleri ilk kez Ömür Sabuncuoğlu'na açıklamıştı. Küçükken veteriner olmak istediğini ancak sporla da çok ilgili olduğunu belirten Özkan, ablasının hayatındaki kararlarda çok önemli bir yeri olduğu söylemişti.
  • Devrim Özkan'dan 'Lucas Torreira' ile sevgili olduğu iddialarına cevap: Hayatımdaki tek şey... - Magazin haberleri

    Devrim Özkan, küçükken atletizm ile ilgilenirken 12 yaşında ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazasının ardından 1 ay boyunca yürüyemediğini, bacağında dizden bileğine kadar lifleri koptuğunu ve bu sebeple atletizmi bırakmak zorunda kalıp, judoya geçtiğini anlatmıştı.
  • Devrim Özkan'dan 'Lucas Torreira' ile sevgili olduğu iddialarına cevap: Hayatımdaki tek şey... - Magazin haberleri

    “ÇOK YALNIZ BAŞLADIM EN BAŞTA”

    Üniversitede her şeyi bırakıp İstanbul’a oyunculuk için taşınan Devrim Özkan, başlarda ailesinin tepkisiyle karşılaştığını ve İstanbul’da tek başına zorluk yaşadığını açıklamıştı. Özkan, "Genç bir kızın İstanbul’da yaşamaya çalışması çok zordu. Çünkü o an sadece arayabileceğim beş ay önce yeni tanıştığım menajerim var ve bu kadar her şey... Kedimle konuşuyorum; sabaha kadar dertleşiyorum. Gerçekten 'Yalnızlığı bilirim' dediğim yer orası aslında. Çok yalnız başladım en başta" ifadelerini kullanmıştı.
  • Devrim Özkan'dan 'Lucas Torreira' ile sevgili olduğu iddialarına cevap: Hayatımdaki tek şey... - Magazin haberleri

    "ÇOK GÜZEL İLERLİYORUZ"

    'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin başarısının altındaki nedeni de açıklayan Özkan, şunları söylemişti:

    Temeli tabii ki hikâye... Gani Müjde, bize çok güzel bir hikâyeyle geldi. Bütün karakterlerin arka planı çok doluydu, hikâyeleri çok kuvvetliydi. Benim karakterim de bana çok hitap eden bir karakter oldu. Sanıyorum; diğer oyuncu arkadaşlarıma da böyle hissettirdi hikâye. Herkes işine dört elle sarıldığı için bence şu anki durumumuzdayız. Oyuncuların hikâyeye, ekibine inanması çok önemli. İnandıktan sonra zaten böyle şeyler oluyor. Bize de böyle bir şans verildi, bu yüzden çok güzel ilerliyoruz.
  • Devrim Özkan'dan 'Lucas Torreira' ile sevgili olduğu iddialarına cevap: Hayatımdaki tek şey... - Magazin haberleri

    “SONGÜL' İLE ÇOK ORTAK ÖZELLİĞİM VAR”

    Gözü kara 'Songül Komiser' ile çok ortak özelliği olduğunu ifade eden Devrim Özkan, "İkisi de gözü kara, ben de öyleyimdir. Hırslıyımdır. Daha doğrusu yapmayı istediğim bir şey olduğunda onun için sonuna kadar gitmeyi severim. 'Songül' de böyle bir kadın" demişti.
  • Devrim Özkan'dan 'Lucas Torreira' ile sevgili olduğu iddialarına cevap: Hayatımdaki tek şey... - Magazin haberleri

    Özkan, ayrıca severek dahil olduğu projede artık biraz 'Songül’e benzemeye başladığını itiraf etmişti.

    Devrim Özkan, 'Songül’ün değiştirmek istediği tek özelliğinin fevriliği olduğunu ifade ederken kendisinin de fevri biri olduğunu söyledi. Oyuncu, "Fevri hareketleri çok var 'Songül'ün ama ben de fevriyim. Devrim de fevri olduğu için onu nasıl değiştireceğimi bilmiyorum ama fevriliğini değiştirirdim. Geri kalan her şeyi neşesi, heyecanı, enerjisi çok güzel. Hiçbir şeyine dokunmazdım ben öyle seviyorum onu" demişti.
  • Devrim Özkan'dan 'Lucas Torreira' ile sevgili olduğu iddialarına cevap: Hayatımdaki tek şey... - Magazin haberleri

    “BİR SÜRÜ İNSANA DOKUNABİLMİŞ OLMAK ÇOK KIYMETLİ”

    'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' ile kariyerindeki yükselişi hızla sürdüren Devrim Özkan, sokağa çıktığında hissettiği farkı özel bir anısını şu sözlerle anlatmıştı:

    Geçen karavandan çıktım sete gidiyorum, tam arabaya bindim bir tane çocuk geldi karşıma ve bana şey dedi, 'Sen ağlayınca çok duygulanıyorum' O kadar tatlıydı ki, onun kalbine dokunabilmiş olmak ve onun gibi bir sürü insana dokunabilmiş olmak çok kıymetli.
  • Devrim Özkan'dan 'Lucas Torreira' ile sevgili olduğu iddialarına cevap: Hayatımdaki tek şey... - Magazin haberleri

    “PARTNER UYUMU ÇOK ÖNEMLİ”

    Özkan, hem dizinin hem karakterinin gördüğü ilginin bir sebebinin de partner uyumundan kaynaklandığını da söylemişti. Oyuncu, "Bu işimdeki partnerim Ertan Saban inanılmaz bana katkıları olan bir insan oldu. Onun da çok büyük bir payı var şu anki başarımızda. 'Sadi Payaslı'-'Songül Payaslı', ikisi inanılmaz güzel çift oldular. Çok iyi anlaşan iki insan. Anlaşamadıkları konumda da çok iyi anlaşmanın yolunu bulabilen iki insan oldular” diye konuşmuştu.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.