“ÇOK YALNIZ BAŞLADIM EN BAŞTA”



Üniversitede her şeyi bırakıp İstanbul’a oyunculuk için taşınan Devrim Özkan, başlarda ailesinin tepkisiyle karşılaştığını ve İstanbul’da tek başına zorluk yaşadığını açıklamıştı. Özkan, "Genç bir kızın İstanbul’da yaşamaya çalışması çok zordu. Çünkü o an sadece arayabileceğim beş ay önce yeni tanıştığım menajerim var ve bu kadar her şey... Kedimle konuşuyorum; sabaha kadar dertleşiyorum. Gerçekten 'Yalnızlığı bilirim' dediğim yer orası aslında. Çok yalnız başladım en başta" ifadelerini kullanmıştı.