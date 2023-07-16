ÖSYM'nin 2023 yılı için belirlediği takvimde DGS sınavı 16 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşecek. Sayısal ve sözel bölümden oluşan DGS sınavı çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

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DGS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

ÖSYM tarafından sınavların soru ve cevap anahtarları genellikle sınavın bitmesinden hemen sonra paylaşılıyor. Bu nedenle DGS 2023 soru ve cevaplarının 16 Temmuz'da erişime açılması bekleniyor.