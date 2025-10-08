DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı! 2025 DGS ek tercihler ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar?

DGS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ BAŞLADI

2025 DGS ek tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Böylece 2025 DGS ek tercih tarihleri belli oldu.

Kılavuz doğrultusunda Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) ek yerleştirme tercih işlemleri, 7 Ekim Salı günü başladı ve 13 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 7 Ekim 2025 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek.

Ek yerleştirme işleminde, 2025-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

2025-DGS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2025 DGS EK TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2025 DGS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ