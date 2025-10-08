DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı! 2025 DGS ek tercihler ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı. Ek tercih sürecinde adaylar, tercih işlemlerini gerçekleştirmeden önce ek yerleştirme kılavuzunu dikkatle incelemeli ve sistemdeki bilgilerini güncel tutmalıdır. Peki, DGS ek tercihler ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar?
Lisans programlarına yerleşemeyen veya tercih yapmayan adaylar gözlerini ÖSYM’nin ek tercih sürecine çevirdi. Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek ve ek yerleştirme kılavuzunda yer alan programlar arasından seçim yapabilecek. Peki, DGS ek tercihler ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar?
DGS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ BAŞLADI
2025 DGS ek tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Böylece 2025 DGS ek tercih tarihleri belli oldu.
Kılavuz doğrultusunda Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) ek yerleştirme tercih işlemleri, 7 Ekim Salı günü başladı ve 13 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 7 Ekim 2025 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek.
Ek yerleştirme işleminde, 2025-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.
2025-DGS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIR?
Ek yerleştirme için tercih ücreti 130,00 TL’dir.
Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 14 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır.
Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
2025 DGS EK TERCİH KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI
Merkezi Ek Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları ÖSMY tarafından paylaşıldı. DGS ek tercih boş kontenjan ve taban puanlarını aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.
