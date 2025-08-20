DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gözü bu kez tercih sürecine çevrildi. 14 Ağustos'ta ilan edilen sonuçlarla birlikte puan ve başarı sıralamalarını öğrenen ön lisans mezunları, lisans eğitimine adım atabilmek için tercih takvimini bekliyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu ile birlikte adaylar, tercihlerini osym.gov.tr üzerinden yapabilecek. Peki, DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilenler...
Binlerce adayın heyecanla beklediği DGS sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık puanlarını öğrenen adaylar için şimdi sırada tercih süreci var. Ön lisans eğitimini lisansla taçlandırmak isteyen adaylar, ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzunu merakla takip ediyor. Tercihler, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. İşte güncel bilgiler...
DGS TERCİH KILAVUZU 2025 AÇIKLANDI MI?
ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzu henüz erişime açılmadı. Geçtiğimiz yıl sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından 1 hafta sonra tercih süreci başlamıştı. ÖSYM’nin bu hafta içerisinde DGS tercih kılavuzunu adaylarla paylaşması bekleniyor.
DGS KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?
DGS 2025 tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. DGS kontenjanlarının ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belli olması bekleniyor.
DGS TABAN PUANLARI BELİRLEYİCİ OLACAK
DGS taban puanları, kontenjan yer alan üniversitenin bir önceki yıl en düşük kaç puanla alım yaptığını ifade ediyor. 2025 taban puanları, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak. Adaylar ise 2024 yılındaki taban puanları dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek. 2024 yılında yapılan yerleştirmelere ilişkin en düşük (taban) puanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
DGS tercih sürecinde adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak tercih kılavuzuna erişebilecek. Kılavuzda; lisans programlarının kontenjanları, üniversite bazlı tercih tablosu ve başvuru koşulları yer alacak.
Tercihler yalnızca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak ve adayların tercih işlemlerini tamamladıktan sonra mutlaka onay vermesi gerekecek.