Path of Exile 2 erken erişimle çıkıyor Grinding Gear Games, Path of Exile serisinin heyecanla beklenen devam oyununu duyurdu. Path of Exile 2, yeni kampanyalar, karakter sınıfları ve yenilikçi oyun mekanikleri ile oyunculara nefes kesici bir deneyim sunmayı hedefliyor. Oyun, 6 Aralık 2024'te Early Access (erken erişim) olarak piyasaya sürülüyor. Normal şartlarda (free to play) yani ücretsiz olarak oynamaya sunulan oyuna erken erişim için 'supporter pack' satın almak gerekiyor. Ücretsiz oynama için ise biraz daha beklemek gerekecek

ABONE OL