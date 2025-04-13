Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, "bıçak parası" iddialarına ilişkin soruşturma başlattı

        Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, "bıçak parası" iddialarına ilişkin soruşturma başlattı

        Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörlüğü, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde bir doktorun hastadan "bıçak parası" istediği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 16:30 Güncelleme: 13.04.2025 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dicle Üniversitesi Rektörlüğü harekete geçti
        ABONE OL

        Üniversiteden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya platformlarında paylaşıma konu olan üniversitemizde bıçak parası ile ilgili iddiaların yer aldığı haberlere istinaden soruşturma başlatılmıştır. Konu Rektörlüğümüz tarafından yakından ve ciddiyetle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Öte yandan, hasta B.Ö, kendisinden bıçak parası istediğini öne sürdüğü DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında görevli Prof. Dr. B.V.Ü. hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bursaspor şampiyonluk maçına çıkıyor
        Bursaspor şampiyonluk maçına çıkıyor
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe Sivas deplasmanında
        Fenerbahçe Sivas deplasmanında
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        "Beni kadın sanıyorlardı"
        "Beni kadın sanıyorlardı"
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Haydi bakalım bu da oldu
        Haydi bakalım bu da oldu
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'