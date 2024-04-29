Didem Arslan Yılmaz, İclal'ı bir günde buldu

Evli ve 1 çocuğu olan İclal’in annesi Yeter ve babası Abdi Zurnacı cuma günü canlı yayına katıldı ve yayın sırasında kayıp İclal bulundu.

İclal bugün stüdyoya geldi ve ailesi ile yüzleşti. Kocasından baskı ve şiddet gördüğü için 5 ay önce oğluyla birlikte baba evine döndüğünü ancak ailesinin ona sahip çıkmadığını, kocasına dönmesi için baskı uyguladıklarını anlattı.

Ailesine ve kocası Halil’e öfkeli olan İclal, Osmaniye’ye bir arkadaşının yanına gittiğini belirtti, zorla tutulduğu iddialarını yalanladı.