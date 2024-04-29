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        Haberler Gündem 3. Sayfa Didem Arslan Yılmaz, İclal'ı bir günde buldu

        Didem Arslan Yılmaz, İclal'ı bir günde buldu

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de, 1 çocuk annesi İclal Güventürk 17 Nisan günü "Bakkala gidiyorum." diyerek evden çıkmış, bir daha da dönmemişti. Didem Arslan Yılmaz, İclal'ı bir günde buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 22:39 Güncelleme: 29.04.2024 - 22:39
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        İclal'ı bir günde buldu
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        Evli ve 1 çocuğu olan İclal’in annesi Yeter ve babası Abdi Zurnacı cuma günü canlı yayına katıldı ve yayın sırasında kayıp İclal bulundu.

        İclal bugün stüdyoya geldi ve ailesi ile yüzleşti. Kocasından baskı ve şiddet gördüğü için 5 ay önce oğluyla birlikte baba evine döndüğünü ancak ailesinin ona sahip çıkmadığını, kocasına dönmesi için baskı uyguladıklarını anlattı.

        Ailesine ve kocası Halil’e öfkeli olan İclal, Osmaniye’ye bir arkadaşının yanına gittiğini belirtti, zorla tutulduğu iddialarını yalanladı.

        9 gün boyunca kimin yanında kaldığını açıklamayan İclal, boşanmak isteğini vurguladı. Önce oğlunu istemediğini belirten İclal, kocası Halil’in oğullarını yurda verme ihtimali karşısında çocuğunu istediğini dile getirdi.

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