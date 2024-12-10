Dijital harç pulu dönemi ne zaman başlıyor, önceden alınmış basılı harç pulları geçerli olacak mı?
Gelir İdaresi Başkanlığı, çevre dostu uygulamalar ve dijitalleşme hedefleri doğrultusunda önemli bir düzenlemeye daha imza attı. 2024 itibarıyla basılı harç pulları tamamen kaldırılacak ve yolcular harç işlemlerini dijital platformlar üzerinden gerçekleştirecek. Peki, bu yeni uygulama ne zaman yürürlüğe girecek ve mevcut basılı harç pullarının durumu ne olacak? İşte merak edilen ayrıntılar...
Yurt dışı çıkışlarında kullanılan basılı harç pulları, dijitalleşme ve çevreye duyarlı uygulamalar kapsamında tarihe karışıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın aldığı bu kararla, yeni yıldan itibaren harç pulları yalnızca dijital ortamda temin edilebilecek. Peki, önceden alınmış basılı harç pulları geçerli olacak mı? İşte, merak edilen bilgiler...
YURT DIŞI BASILI HARÇ UYGULAMASI SONA ERİYOR
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) hazırladığı taslakla birlikte yurt dışı çıkışlarda alınan basılı harç pulu uygulaması 1 Ocak 2025'te sona eriyor.
YENİ YILDA HARÇ PULU NASIL ALINACAK?
Yeni uygulamayla birlikte yurt dışına çıkış harcı ödemeleri dijital vergi dairesi, havalimanındaki vezneler veya anlaşmaları bankalar üzerinden yapılacak.
DAHA ÖNCE ALINAN HARÇ PULLARI NE OLACAK?
2024 yılının sonu itibarıyla geçerli olan 500 Türk lirası üzerinden alınmış yurt dışına çıkış harç pulları 10 Ocak'a kadar geçerli olacak. Bu düzenlemeyle, genellikle havalimanlarında ve limanlarda harcın ödenmesi sonrası verilen "harç pulu" tarih olacak.
HAVALİMANINA BİLGİLENDİRME AFİŞLERİ ASILDI
İstanbul Havalimanı'nda bulunan Yurt dışı haç pulu satış noktalarına bilgilendirme afişleri asıldı. Bilgilendirme afişlerinde "Yurt dışına çıkış harcınızı kolayca ödeyin! 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren pulla ödeme sona eriyor. Ödemeleri dijital vergi dairesi, GIB Mobil, Anlaşmalı bankalar, Vergi Dairesi ve havalimanı veznelerinden kolayca ödeyebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.