Turkcell mobil uygulaması Dijital Operatör’e “Hediye Havuzu” özelliğini ekledi. Şirketin sunduğu hediye ve fırsatları tek bir alanda topladığı Hediye Havuzu’na giren kullanıcılar, Turkcell’in Salla Kazan, Sürpriz Nokta ve #senyapdiye hediyelerinin yanısıra dönemsel uygulanan avantaj programlarını da tek bir kanaldan takip edebilecek.

Verilen bilgiye göre Turkcell Platinum, GNÇ, Paycell gibi uygulamalara da Hediye Havuzu içerisinden erişilebilecek. Kullanıcılar, son bir yıl içinde kazanılan geçmiş hediyelerini de Hediye Havuzu’nda görüntüleyebilecek.

Aylık 14.5 milyon kullanıcının, 700 milyondan fazla işlem gerçekleştirdiği Dijital Operatör uygulamasına Hediye Havuzu alanını da eklediklerini belirten Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, yeni özellikle ilgili olarak şunları söyledi:

“Dijital Operatör’de yapay zekalı Turkcell asistan, otomatik arama bağlantı kontrolü, konum bildirerek network şikayeti iletip takip etme, kişiye özel hatırlatmalar ve dijital mağaza gibi çözümlerin yanısıra, Salla Kazan, #senyapdiye, Sürpriz Nokta, Hediye Yarışı gibi kampanyalar da sunuyoruz. Son 3 yılda sadece Salla Kazan ile 1 milyar adetten fazla hediye verdik. Hediye Havuzu ile birçok kanal ve uygulamamız üzerinden verdiğimiz hediyeleri ve geçmişte kazanılmış hediyeleri tek bir alanda toplayarak, müşterilerimizin erişimine sunuyoruz.”

1 GB İNTERNET HEDİYE EDECEK

Turkcell’den konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Hediye Havuzu’nun lansmanı kapsamında tüm bireysel müşterilere yurt içi kullanımlarında geçerli günlük 1 GB internet hediye edilecek.

Müşteriler bu hediyeyi Dijital Operatör Uygulaması Hediye Havuzu alanından 14 Kasım’a aktif hale getirip kullanabilecek veya yakınlarına hediye edebilecekler.